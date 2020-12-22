人大審議同土耳其引渡條約　維吾爾人或被遣返

十三屆全國人大常委會第二十四次會議於12月22日舉行第一次全體會議。消息顯示，受國務院委託，外交部副部長樂玉成作了關於提請審議批准《中華人民共和國和土耳其共和國引渡條約》的議案的說明。

2015年7月16日，土耳其伊斯坦堡的維吾爾族難民在等待接受採訪。（路透社）

據悉，中國和土耳其曾於2017年簽署引渡條約草案，但土耳其議會沒有批准。如果批准，土耳其可能會滿足中國提出的大部分引渡要求。

2019年2月9日，土耳其成為國際社會上首個為新疆「再教育營」（中方稱「職業技能教育培訓中心」）問題發聲的國家。土耳其外交部以所謂阿不都日衣木．艾衣提在拘禁營遭受酷刑傷重身亡為例，譴責不人道行為，並促請盡快關閉拘禁營。

然而，中國官方公布了艾衣提的視頻，否認土耳其的指控。中國外交部新聞發言人華春瑩在例行記者會上認為土耳其外交部的有關表態非常惡劣。中國駐土耳其大使館就土耳其相關言論向土方提出了嚴正的交涉。

2020年5月份，美國Axios新聞網站公布的文件顯示，中國通過司法外交途徑要求土耳其政府引渡流亡當地的新疆維吾爾異議人士，並要求土耳其方面保密。

Axios新聞網站的文章指出，土耳其政府2017年前公開歡迎新疆的維吾爾人到土耳其避難。隨着土中關係的改善，土耳其政府部分減少了對維吾爾難民的支持。流亡土耳其的維吾爾人表示，土耳其政府指控他們犯有恐怖主義罪行，並對他們進行審訊。

近年，中國和土耳其在貿易和投資等領域的合作發展快速。雖然雙方在1990年簽訂了投資保護協定，但兩國相互投資的規模仍然較小；自2000年起，中土兩國的相互投資開始加速發展。

截至2009年底，中國對土耳其的直接投資總額為3.18億美元，而土耳其對華的實際投資總額則突破1億美元。中國對土耳其的投資涉及到交通、能源、通訊、採礦、貿易、旅遊等領域，而土耳其對華投資的領域早期為產品製造、加工，目前逐步發展到金融、零售、酒店、工程等領域。

2020年12月14日，中國國務委員兼外長王毅應約同土耳其外長查武什奧盧通電話。查武什奧盧祝賀中國成功控制疫情，高度讚賞中方在疫苗研發方面取得的成就。查表示，土方認為中方的疫苗安全有效，已宣布將從中國緊急採購，願就此同中方加強合作。土方希望以明年土中建交50周年為契機，進一步與中方深化合作，提高雙邊關係水平。