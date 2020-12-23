美軍艦闖南海遭解放軍軍艦驅離　衛星拍到中美軍艦罕見同框

在中美關係持續惡化的背景下，12月22日，美國麥凱恩號（ USS John S. McCain）驅逐艦駛入了南沙島礁鄰近海域。解放軍南部戰區組織海空兵力對其予以警吿驅離。

智庫平台南海戰略態勢感知發布衛星照片，指解放軍軍艦對駛入南沙島礁鄰近海域的美軍艦進行驅離。（微博@南海戰略態勢感知）

據中國官方智庫平台南海戰略態勢感知12月22日指，衛星在南沙群島東北海域捕捉到疑似解放軍054A型護衛艦跟蹤、監視麥凱恩號導彈驅逐艦的罕見畫面。可見，在麥凱恩號進入南沙群島海域前，解放軍已經啟動了相應措施，美軍這次行動應該是受到了全程監視。

此外，美國《星條旗報》12月22日稱，美國海軍麥凱恩號驅逐艦當天「進入有爭議的南沙群島海域，以展示海上航行自由。」美國霍士新聞網稱，一名美軍官員透露，「行動期間，中國軍艦一直形影不離。」

中美關係緊張之際，美軍艦多次進入中國領海，更多詳情請點擊圖集：

對於美軍艦進入南沙島礁鄰近海域，解放軍南部戰區新聞發言人田軍里大校表示，12月22日，美國麥凱恩號驅逐艦未經中國政府允許，擅自衝闖南沙島礁鄰近海域，解放軍南部戰區組織海空兵力對其予以警吿驅離。

田軍里強調，「美方這種行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，我們表示堅決反對。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決履行職責使命，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。」