深圳制定2035年目標：經濟總量及人均GDP在今年基礎上翻倍

中國共產黨深圳市第六屆委員會第十七次全體會議於12月22日（周二）舉行。內媒報道稱，會議審議通過了《中共深圳市委關於制定深圳市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》。 會議提出深圳市到2035年的遠景目標，其中包括經濟總量、人均GDP在2020年基礎上翻一番。

《深圳特區報》報道指，深圳到2035年遠景目標的主要內容為：建成具有全球影響力的創新創業創意之都，成為中國建設社會主義現代化強國的城市範例，率先實現社會主義現代化。成為高質量發展高地，城市綜合經濟競爭力世界領先，經濟總量、人均地區生產總值在2020年基礎上翻一番。

此外，深圳要成為法治城市示範，建成一流法治政府、模範法治社會，營商環境位居全球前列，城市治理體系系統完備、科學規範、運行高效；成為城市文明典範，開放多元、兼容並蓄的城市文化特徵更加鮮明，城市品位、人文魅力充分彰顯，時尚創意引領全球。

深圳要成為民生幸福標杆，實現幼有善育、學有優教、勞有厚得、病有良醫、老有頤養、住有宜居、弱有眾扶，市民享有更加幸福安康的生活；成為可持續發展先鋒，碳排放達峰後穩中有降，成為人與自然和諧共生的美麗中國典範。