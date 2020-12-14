2020年度深圳市公務員考試於12日、13日舉行，共有5個職位定向港澳選拔，這是深圳公務員考試首次有港澳籍人士參加。 據中新社13日報道，這次考試共吸引了446名港澳籍人士報名。離香港較近的福田區福保街道辦事處的一個職位吸引了244人報考，成為最熱門職位。

深圳市5個職位定向港澳選拔，吸引了446名港澳籍人士報名。（深圳市人力資源保障局公告截圖）

根據資料，最熱門的職位是福田區福保街道辦事處一級科員，錄用職務為行政綜合，有244人報名競爭1個職位。該職位主要從事行政事務、人事黨務、紀檢監察、綜合調研等工作。要求經濟學或管理學專業，學歷要求大學本科及以上應屆畢業生，年齡不超過35歲。

據此前報道，5個職位包含社會保險基金局、福田區福保街道辦事處、羅湖區城市更新和土地整備局、深圳市地方金融監督管理局及深圳市南山區蛇口街道辦事處的職位，職位名稱包括醫療監管、行政綜合、城市規劃、金融發展與監督及涉外管理。

5個定向職位均要求為應屆畢業生，辦公地點集中在福田、羅湖、南山等市中心地區，其中福田區福保街道辦距離香港較近。另外，對5個職位的身份要求包括，具有中國人民共和國國籍的港澳居民，且需要擁護中華人民共和國憲法，擁護中國共產黨領導和社會主義制度；需要18至35歲，且具有國家承認的大學本科以上學歷。

5個職位均要求具有國家承認的大學本科以上學歷。（資料圖片）

由於內地公務員工資並不公開，未能查閱職位具體薪資。以考生身份向內地公務員培訓機構查詢，了解到5個職位中較好的職位年收入（稅後）約有20萬人民幣（約23萬港幣），即月收入近2萬元港幣。

不過，根據內地公務員考試資訊網站「中公」2019年的資料，深圳公務員工資由7000元至1.5萬元（約8250港元至17680港元）不等，另外還有2400元至4600元住房補貼（約2828港元至5422港元不等），另外還有數千元的車費補貼。

深圳月初舉行慶祝經濟特區建立40周年的粵港澳大灣區青年論壇，當中公布深圳已出台《關於進一步便利港澳居民在深發展的若干措施》。（深圳衛視深視新聞）

此外，深圳月初公布已出台《關於進一步便利港澳居民在深發展的若干措施》。《若干措施》推進在深圳工作和生活的港澳居民在民生方面享有「市民待遇」，涵蓋港澳居民在深學習、就業、創業、生活等4個方面，總共18條。

（綜合報道）