駐中非使館：中國私營礦企在武裝對峙中被搶　數百中國公民撤出

據中國駐中非共和國大使館網站周三（23日）消息，自上周二（15日）起，中非武裝團體與政府軍在YALOKE地區發生武裝對峙，混亂中4間中國私營礦企的8輛汽車及其他財物被搶，幸無人員傷亡，事後開始有中國公民撤離當地。

使館稱，這次對峙的起因是2020年12月3日，中非共和國憲法法院做出裁定，取消前總統博齊澤（François Bozizé）的總統候選人資格。博齊澤因對此不滿，拉攏部分武裝團體與政府對抗。

使館表示，12月16日，大使館接到中國公民報案後，立即與中非憲兵司令交涉，請其立刻開展調查，保護當地和撤離途中的中國公民安全。12月17日，因形勢漸趨緊張，當地250餘名中國公民中的絕大部分已自行撤出到安全區域。大使館遂聯繫個別滯留在當地中國公民盡快撤出，並為其撤離聯繫有關保護力量。

使館指出，12月18日凌晨，武裝團體與中非國防軍發生交火，滯留人員撤離受阻。大使館緊急交涉中非國防部、內政部及聯合國駐中非多層面綜合穩定團等有關方面，要求其立即採取行動，妥善安頓滯留中國公民、派力量保護，並協助其從當地撤離。因聯合國維和部隊介入，雙方交火於當日漸趨平息。12月19日雙方雖仍有零星交火，但事態已得到控制。目前滯留人員已安全撤離。

（中國駐中非大使館）