美專家指中國藉基建竊聽監控非洲各國　中使館：西方國家以己度人

有美國學者16日在美國智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）的網絡研討會上表示，中國在非洲及中東等欠發達地區以援助的名義大規模部署5G網絡，濫用管控及偷竊數據。 18日，中國駐加納共和國大使館發布「所謂『中國竊聽非洲』毫無根據」一文，駁斥中國在非洲「搞竊聽」的言論，強調散播仇視中國的無知言論只會進一步加強中非合作。

文章表示，近期有西方學者指責中國利用基建在非洲「搞竊聽」，稱中國在非洲修建了不少政府建築，目的是通過這些設施獲取情報，監視西方國家，影響非洲官員，為中國公司獲取競爭優勢等。這一言論毫無根據。文章說，事實上西方國家長久以來一直在監控非洲國家政府，以鞏固其在非洲及全球影響力，西方國家總是以己度人，想當然地認為其他國家也會這麼做。

中國企業近年在非洲多國投資基礎建設。圖為華為2019年曾向津巴布韋大學捐贈基站設備。（資料圖片/新華非洲）

文章說，中國視非洲為朋友和伙伴，而不是敵人，中非關系十分密切且令人愉快，與過去歐洲國家同非洲國家的殖民關系不可同日而語，中非關系的發展沒有損害非洲的利益，反倒是可能損害了那些同中國在非洲進行競爭的國家的利益，因為某些國家不願看到非洲發展，希望非洲繼續落後，在經濟上繼續依賴他們。

文章稱，非洲有權選擇合作伙伴，中國歷史悠久，經濟多年保持強勁發展勢頭，非洲很明智地選擇了中國這個伙伴和朋友。

文章強調，中國對非援助不附帶任何政治條件，中國幫助非洲國家抗擊埃博拉病毒和新冠肺炎疫情，中非友好得到進一步彰顯，栽贓中國利用修建非洲國家政府大樓「搞竊聽」毫無根據。散播仇視中國的無知言論只會進一步加強中非合作。