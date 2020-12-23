【大灣區】東莞出台政策深化與港澳金融合作　鼓勵企業赴港上市

廣東東莞市周二（22日）正式印發《東莞市貫徹落實〈關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見〉行動方案》，深化東莞與港澳金融合作。 據中新社報道，《方案》主要包含五大部分，含括35個方面合計80條措施，立足東莞外貿外資企業的跨境貿易和投融資實際需求。

根據《方案》，東莞將力促大灣區跨境貿易和投融資便利化，為此，東莞出台了18條具體措施，包括提高貿易投資便利化水平、完善貿易新業態外匯管理、推進資本項目外匯管理便利化改革、提升資本項目跨境人民幣收入境內使用便利化水平、建立便利港澳居民的賬戶管理體系、建立跨境雙向理財通機制、開展本外幣合一的跨境資金池業務試點、支持轄內銀行開展跨境貸款業務、完善保險業務跨境收支管理和服務等。

在深化東莞與港澳的金融合作方面，《方案》提出，東莞將擴大銀行、證券和保險業開放、支持地方法人金融機構提質增效發展、拓寬重點領域的直接融資渠道、加大「險資入莞」工作力度等。

東莞出台政策深化與港澳金融合作。（南方＋）

在推進與港澳金融市場互聯互通，拓寬境外融資渠道方面，東莞出台了13條措施，包括持續深化莞港澳跨境金融合作；鼓勵符合條件的企業赴香港上市，為符合相關規定的轄內企業在澳門發債提供支持；推進莞港澳徵信跨境合作；參與大灣區綠色金融合作；推動莞港澳金融人才交流等方面。其中，為推動跨境金融發展，《方案》提出了推動東莞銀行香港代表處升級為香港分行，透過內外業務聯動，為在東莞的港資企業以及在港莞籍企業提供特色化的跨境金融服務。

東莞市金融工作局局長劉建俊指出，《方案》的落地實施，將進一步提升與港澳市場的互聯互通，暢通境內外資金融通渠道，為轄內企業「走出去」提供堅實的金融支撐，東莞也真誠期望與境內外金融機構攜手合作，共建成本更低、融資更便捷、融資結構更合理的現代金融服務體系，進一步開創產融深度融合發展新局面。

（中新網）