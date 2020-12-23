【新冠肺炎】鍾南山：中國首批疫苗即將公布

中國工程院院士鍾南山周二（22日）在廣東廣州醫科大學附屬第一醫院，出席國家呼吸醫學中心掛牌儀式時，介紹了新冠疫情防控進展，並表示中國第一批疫苗即將要公布。

鍾南山周二出席國家呼吸醫學中心掛牌儀式。（中新社）

鍾南山透露，第一款、第二款很快疫苗就要推出，中國的民眾很快就可接種，並強調除了嚴防死守以外，還要打疫苗，兩條路才能解決問題。

鍾南山又表示，國內現時疫情防控得好，但始終要繃緊這根弦，對國家呼吸醫學中心的建設，他認為除要繼續在「醫教研防管」5個領域下功夫，還要增加「產」，促進相關產業發展，同時要加強對常見病的早防早診早治。他續稱，廣州敢舉辦逾2萬人的馬拉松比賽，顯示廣東、廣州領導及百姓抗疫的信心，「要是明年的春節很有序，又能旅行，那就很成功了」。

另一邊廂，中國疾控中心首席流行病學專家吳尊友近日向內媒表示，雖然不確定新冠疫苗產生的保護效果，但其依然是人類控制疫情最重要的技術措施。就抗體方面，他表示參考其他冠狀病毒，抗體在自然感染後的有效保護期一般是6至12個月，也有人可能3個月後就查不到抗體，因為個體之間存在差異，抗體的高與低、持續時間的長與短，與患者的年齡、症狀、病毒量等有關。

（綜合報道）