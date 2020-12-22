英國變種病毒｜中疾控：致病性未見提高　疫苗效力影響待觀察

英國的新冠肺炎疫情加劇，一種變異的新冠病毒已經在英國迅速傳播，多國緊急對英國停航。 中國疾控中心副主任馮子健在接受央視訪問時表示，從中國所獲得的病毒序列來看，不管是輸入人員、貨物還是冷鏈產品等，從各種途徑獲得的病毒，沒有發現中國已有變異病毒輸入，會繼續高度關注，密切監視病毒的活動情況。

馮子健表示，變異新冠病毒的傳播能力的確增強，最近七八周，在英國特別是中南部的發病率，每周大概提升4倍，而新的變異毒株所佔比例也大幅提升，這從一個方面也佐證了變異新冠病毒傳播能力增強。

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另外，病毒現在發現的變異主要是在它的刺突蛋白上發生變異，刺突蛋白非常重要，因為在病毒侵入人體後和人細胞結合時，它是一個非常重要的部位、區域，特別是在受體結合區域（RBD）也有基因變異，這就更令人擔心。

他表示，目前，沒有跡象表明變異新冠病毒的致病性提高，相反，無症狀感染者比例在上升，反而表示致病性在下降。也沒有跡象表明病毒毒力（反映在致死率或病死率）有提升。至於疫苗保護效力是否受到影響，有待觀察和實驗。疾控中心正密切關注和研判變異新冠病毒的傳播風險、未來是否會成為主流毒株、怎樣做好防範等問題。

馮子健指出，因為中國目前整體上狀況非常安全，元旦仍然可以出行，但還是要遵守保持人際距離、戴好口罩、加強個人衛生，同時老年人、慢性病患者儘量減少出行。

（央視）