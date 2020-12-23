中國明年起調整商品進口關稅　第二批抗癌藥原料零關稅

財政部網站周三（23日）發布「國務院關稅稅則委員會關於2021年關稅調整方案的通知」，公布中國自明年1月1日起，調整部分商品的進口關稅，包括最惠國稅率、關稅配額稅率、協定稅率和暫定稅率。

《2021年關稅調整方案》顯示，中國將對883項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。其中，為減輕患者經濟負擔，改善民眾生活品質，對第二批抗癌藥和罕見病藥品原料、特殊患兒所需食品等實行零關稅，降低人工心臟瓣膜、助聽器等醫療器材以及乳清蛋白粉、乳鐵蛋白等嬰兒奶粉原料的進口關稅。

為滿足國內生產需要，降低燃料電池循環泵、鋁碳化矽基板、砷烷等新基建或高新技術產業所需部分設備、零部件、原材料的進口關稅；為促進航空領域的國際技術合作，對飛機發動機用燃油泵等航空器材實行較低的進口暫定稅率。

為改善空氣質量，支持環保產品生產，降低柴油發動機排氣過濾及淨化裝置、廢氣再循環閥等商品進口關稅；為鼓勵國內有需求的資源性產品進口，降低木材和紙製品、非合金鎳、未鍛軋鈮等商品的進口暫定稅率，並適度降低棉花滑準稅。

與此同時，根據國內產業發展和供需情況變化，適當調整2020年實施的進口暫定稅率。為貫徹落實《固體廢物污染環境防治法》，明年1月1日起，相應取消金屬廢碎料等固體廢物進口暫定稅率，恢復執行最惠國稅率。

根據中國與有關國家或地區簽訂並生效的自由貿易協定或優惠貿易安排，中國明年將對原產於相關國家或地區的部分進口商品實施協定稅率。其中，中國與毛里求斯自貿協定從明年1月1日起生效並實施降稅；原產於蒙古的部分進口商品自明年1月1日起適用亞太貿易協定稅率。

進一步降稅的有中國與新西蘭、秘魯、哥斯達黎加、瑞士、冰島、巴基斯坦、智利、澳大利亞、韓國、格魯吉亞自貿協定以及亞太貿易協定。同時，明年繼續對建交並完成換文手續的43個最不發達國家實施特惠稅率，特惠稅率適用商品範圍和稅率維持不變。

此外，自明年7月1日起，中國將對176項信息技術產品的最惠國稅率實施第6步降稅。為適應產業發展和科技進步需要，便利貿易管理和統計，同時規範執行《商品名稱及編碼協調製度》，2021年調整了部分稅則稅目，調整後稅則稅目總數為8580個。