報告：中國移民總量逾1073萬人居世界第三　最多人去美國

由全球化智庫與西南財經大學發展研究院研究編寫，社會科學文獻出版社出版的《中國國際移民報告2020》藍皮書周二（22日）正式發布，顯示中國國際移民輸出總量世界第三。 雖然中美關係風起雲湧，然而數據指美國仍是去年中國移民輸出目的國的首位，緊隨其後的是日本及加拿大。

雖然中美關係緊張，然而美國仍是中國移民輸出目的國的首位。（網上圖片）

報告引述2019年聯合國經社部關於全球國際移民存量數據指出，中國大約有1073.23萬人移民，而從輸出目的國分佈看，前20大目的國中有13個發達國家，發展中國家則佔7個。

同時，中國學生出國留學熱潮不減，且移民年輕化趨勢顯現。據2019年美國《門戶開放報告》顯示，2018至2019學年美國的中國留學生數量佔國際學生總數的33.7%，繼續蟬聯最大國際留學生生源國；《2019年英國留學生報告》則顯示留英的中國學生佔全英國際學生總數的23.2%，增幅達12%，成為第一大來源國。

低齡留學規模逐步擴大，子女教育愈發成為新興中產階級移民海外的重要因素。（網上圖片）

與此同時，低齡留學規模逐步擴大，近10年赴美就讀高中的中國學生人數大增98.6倍，遠高於本科階段的14倍。而「舉家移民海外」的現象亦顯現，子女教育愈發成為新興中產階級移民海外的重要因素。

報告進一步顯示，赴美的中國移民中，投資移民急速下滑，而直系親屬移民成為主體。隨着金融賬戶涉稅信息自動交換標準（CRS）的推進，高資產移民將更加慎重選擇移民目的地，低稅收及非CRS國家日益受到關注。

（中新網）