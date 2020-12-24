阿里巴巴涉壟斷被立案調查　人民日報：促進平台經濟長遠健康發展

據官媒報道，近日中國市場監管總局根據舉報，依法對阿里巴巴集團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。 所謂「二選一」，簡單講即是若想在天貓開設網店，便不可在其他網絡平台上同時存在，直接影響對象就是網絡平台店鋪商家。 對此，《人民日報》24日發表評論文章指，不以規矩，不成方圓，在互聯網領域加強反壟斷監管，有利於規範行業秩序、促進平台經濟長遠健康發展。

《人民日報》表示，近年來，線上經濟蓬勃發展，新業態、新模式層出不窮，對推動經濟高質量發展、滿足人民日益增長的美好生活需要發揮了重要作用。但平台壟斷問題的反映和舉報日益增加，顯示線上經濟發展中存在一些風險和隱患。近期召開的中央政治局會議和中央經濟工作會議均明確要求強化反壟斷和防止資本無序擴張，得到社會熱烈反響和廣泛支持。可見，反壟斷已成為關係全局的緊迫議題。

《人民日報》稱，反壟斷、反不正當競爭，是完善社會主義市場經濟體制、推動高質量發展的內在要求。公平競爭是市場經濟的核心，只有競爭環境公平，才能實現資源有效配置和企業優勝劣汰，而壟斷阻礙公平競爭、扭曲資源配置、損害市場主體和消費者利益、扼殺技術進步，是監管者一直高度警惕的發展和安全隱患。2019年8月，《關於促進平台經濟規範健康發展的指導意見》印發，提出了加大政策引導、支持和保障力度等措施。此次監管部門依法依規對涉嫌壟斷行為的互聯網企業展開立案調查，正是為了更好規範和發展線上經濟，讓互聯網行業在法治軌道上更好前行。

《人民日報》指，反壟斷是國際慣例，有利於保護市場公平競爭和創新，維護消費者權益。加強反壟斷監管，保護消費者合法權益，維護公平競爭市場秩序，激發市場活力，已成為大勢所趨、人心所向。12月15日，歐盟公布《數字服務法》和《數字市場法》，旨在遏制大型網絡平台的不正當競爭行為。近4年來，谷歌（Google）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）等科技巨頭在全球範圍內遭到反壟斷調查，其中歐盟自2017年至2019年連續三年對谷歌（Google）進行反壟斷處罰，累計金額超過90億美元。

《人民日報》認為，加強反壟斷監管，還將有效推動創新、促進共治。《關於平台經濟領域的反壟斷指南》已完成公開徵求意見，將有效增強反壟斷法律制度的可操作性和可預期性；今年年初公布的《〈反壟斷法〉修訂草案（公開徵求意見稿）》首次增設互聯網經營者市場支配地位認定依據的規定。必須看到，《反壟斷法》適用於所有主體，對內資外資、國有企業和民營企業、大企業和中小企業、互聯網企業和傳統企業一視同仁、平等對待，目的是要保障各類市場主體平等參與市場競爭。只有不斷完善平台企業壟斷認定、數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範，維護市場公平競爭，才能推動整個行業保持創新活力、實現健康發展。

《人民日報》強調，不以規矩，不成方圓。此次立案調查，並不意味著國家對平台經濟鼓勵、支持的態度有所改變，恰恰是為了更好規範和發展平台經濟，引導、促進其健康發展，以期為中國經濟高質量發展做出更大貢獻。相信通過加強反壟斷監管，能夠消除影響平台經濟健康發展的障礙，平台經濟也將迎來更好的發展環境。

（人民日報）