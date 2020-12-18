被指開發識別維吾爾人技術　阿里巴巴：不會針對或辨識特定族群

一份最新的調查報吿指出，中國科技巨頭阿里巴巴向企業用戶提供可以自動識別維吾爾人的軟件工具，引發關注。阿里巴巴最新聲明稱，從不意圖、今後也不會開發此類技術。

中國對新疆維吾爾族的政策引發人權爭議。（中新社 ）

據路透社12月18日報道，針對有報吿指阿里巴巴提供軟件人臉識別維族人，阿里巴巴在當日發表聲明稱，從不意圖、今後也不會開發針對特定族群的技術，集團沒有也不會允許其技術用於針對或辨識特定的族群。

阿里巴巴在提供給路透社的聲明中稱，「我們失望地發現，阿里雲在一個測試環境中開發了一項人臉識別技術，把種族作為視頻圖像標註的一個算法屬性，」據該聲明表示，已經在產品中刪除有關種族的標註，而且「這一測試技術沒有被任何客戶使用過。」

引發這場爭議的指控報吿由美國的監控行業研究和出版機構IPVM在12月16日發布。報吿稱，他們發現，阿里巴巴的雲盾內容安全系統在人臉識別接口本地化部署指南中介紹如何使用其軟件檢測圖像和視頻中的維吾爾族人。

IPVM存檔的網頁顯示，阿里雲盾人臉識別技術可以檢測多種人臉屬性，包括是否佩戴眼鏡，是否微笑，是否是亞洲人，是否是少數民族。而在少數民族屬性中，指南特別在後面的括號中註明「維族」。

在有關華為參與測試識別維吾爾人的人工智能軟件的報道曝光之後，華為丹麥主管市場傳播的高級副總裁Tommy Zwicky表示已辭去相關職務。他對媒體表示，他辭職就是「因為維吾爾族人問題被處理的方式」。

華為英國媒體傳播主管Edward Brewster在12月15日也表示將於下個月離開華為。不過他在LinkedIn上發布的離職聲明中沒有提到人臉識別軟件問題。

阿里巴巴在給媒體的聲明中說，軟件只用於測試。「提到種族是指在探索我們的技術能力時，在測試環境中使用的一種特點或動能。從未在測試環境之外使用過。」

中國的新疆維吾爾族政策一直以來遭到西方國家質疑。而對於外界關於新疆維吾爾族人權遭到打壓的說法，中國多次擺出證據回應其是謠言。