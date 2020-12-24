深圳今年GDP料突破2.8萬億元　居亞洲前五

深圳市委六屆十七次全會周二（22日）審議通過《中共深圳市委關於製定深圳市國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和二〇三五年遠景目標的建議》，提出深圳經濟總量、人均地區生產總值要在2020年基礎上翻一番。 內媒周三（23日）披露會議對深圳「十三五」期間經濟社會發展成就的總結概述，深圳預計2020年地區生產總值突破2.8萬億元（人民幣．下同）、居亞洲城市前5位。

深圳市統計局透露，據廣東省地區生產總值統一核算結果，深圳今年前三季度全市地區生產總值為19786.98億元，同比增長2.6%。

除了全年地區生產總值預計突破2.8萬億元，深圳今年進出口總額亦預計突破萬億元，其中出口額實現內地城市28連冠；地均、人均地區生產總居內地城市前列，單位地區生產總值能耗、水耗居全國大中城市最低水平。

深圳市委六屆十七次全會周二召開。 （深圳特區報）

而此前，市長陳如桂今年1月8日在進行政府工作報告期間已明確指出，2019年深圳市生產總值提前完成「十三五」規劃目標。今年1月22日，經初步核算，2019年深圳地區生產總值為26927.09億元，按可比價計算較前年增長6.7%。

另外，深圳市到2035年的遠景目標，還包括了建成具有全球影響力的創新創業創意之都；成為高質量發展高地，城市綜合經濟競爭力世界領先；成為法治城市示範，建成一流法治政府、模範法治社會，營商環境位居全球前列；成為城市文明典範，開放多元、兼容並蓄的城市文化特徵更加鮮明；成為民生幸福標杆，市民享有更加幸福安康的生活；成為可持續發展先鋒，碳排放達峰後穩中有降等。

（澎湃新聞）