深圳今年GDP料突破2.8萬億元　居亞洲前五

撰文：陳進安
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深圳市委六屆十七次全會周二（22日）審議通過《中共深圳市委關於製定深圳市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，提出深圳經濟總量、人均地區生產總值要在2020年基礎上翻一番。
內媒周三（23日）披露會議對深圳「十三五」期間經濟社會發展成就的總結概述，深圳預計2020年地區生產總值突破2.8萬億元（人民幣．下同）、居亞洲城市前5位。
深圳市統計局透露，據廣東省地區生產總值統一核算結果，深圳今年前三季度全市地區生產總值為19786.98億元，同比增長2.6%。
除了全年地區生產總值預計突破2.8萬億元，深圳今年進出口總額亦預計突破萬億元，其中出口額實現內地城市28連冠；地均、人均地區生產總居內地城市前列，單位地區生產總值能耗、水耗居全國大中城市最低水平。
深圳市委六屆十七次全會周二召開。 （深圳特區報）
而此前，市長陳如桂今年1月8日在進行政府工作報告期間已明確指出，2019年深圳市生產總值提前完成「十三五」規劃目標。今年1月22日，經初步核算，2019年深圳地區生產總值為26927.09億元，按可比價計算較前年增長6.7%。
另外，深圳市到2035年的遠景目標，還包括了建成具有全球影響力的創新創業創意之都；成為高質量發展高地，城市綜合經濟競爭力世界領先；成為法治城市示範，建成一流法治政府、模範法治社會，營商環境位居全球前列；成為城市文明典範，開放多元、兼容並蓄的城市文化特徵更加鮮明；成為民生幸福標杆，市民享有更加幸福安康的生活；成為可持續發展先鋒，碳排放達峰後穩中有降等。
（澎湃新聞）