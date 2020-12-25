抵制聖誕風潮再起？　內地綜藝《明星大偵探》遮擋聖誕元素惹議

內地「抵制聖誕節」的輿論風潮近年來持續受到關注。湖南衛視最新一期綜藝節目。因部分聖誕裝飾被遮擋，引發網民熱議。

12月24日，湖南衛視旗下網絡平台「芒果TV」的綜藝節目《明星大偵探》第6季於當日首播。節目中的聖誕裝飾被模糊遮蔽，引發網民熱議，讓人聯想到是否緣於抵制「洋節」。

據公開資料，《明星大偵探》是一檔明星推理真人騷，新一季班底包括何炅、撒貝寧、白敬亭、張若昀等明星。在最新一集，故事發生在一間大酒店中，其中佈置了不少聖誕裝飾，但聖誕樹、聖誕花環等都被模糊處理。此外，有藝人的聖誕髮飾也被以黃色帽子圖案遮蓋，但一些聖誕彩帶、聖誕禮物裝飾就未有被遮。

不過，有介紹場地背景為主的畫面，幾乎全被模糊，連人物本身都看不太清楚。由於模糊處理面積過大，嚴重影響觀感，惹來不少網民批評。有網民質疑，這樣的做法是否因為政府不讓過「洋節」？認為是矯枉過正，就算是為了「抵制過洋節」，做成這樣也是「大可不必」，「將聖誕節本土化處理不也行嗎？」

也有觀眾很迷惑，既然不想展示聖誕元素，為何要在該址錄節目。還有分析稱，節目這招是為了轉移視線，洗白湖南衛視主持人收禮風波。有網民更憶起上月感恩節時，有大學宿管阿姨給學生送朱古力被學生檢舉一事，認為節目這麼做是防止有人「秋後算帳」。

2017年12月，長沙高校學子着漢服舉標語「抵制聖誕節」。（VCG）

近年來，內地針對「聖誕節要不要過」的爭論不休。北京大學、清華大學和其他名校的10名博士後2006年聖誕節前夕就曾發公開信，請求中國民眾抵制聖誕節，抵抗外國軟實力的入侵。

更有一些傳聞稱「國家對洋節出手，中央抵制聖誕節，從此中國只過傳統節日」。2018年，網絡就出現「網信局要求不准發慶祝聖誕節信息」的傳言。不過，雲南網警當時闢謠稱，中國並沒有名為「網信局」的部門，且中央網信辦也並未發布此通知。

據內媒指出，所謂「抵制聖誕節」的禁令，源於中共2017年公布的一份文件——《關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》 ，這份文件由中共中央辦公廳和國務院辦公廳聯合發布，其意識提倡弘揚中國的傳統文化。其中，有關節日的內容是：深入開展「我們的節日」主題活動，實施中國傳統節日振興工程，豐富春節、元宵、清明等傳統節日文化內涵，形成新的節日習俗。但上述文件隻字未提要抵制西方節日。

每到聖誕節這個時候，中國社會「抵制聖誕節」就會成為西方媒體熱炒的話題。（視覺中國）

然內地確有個別城市或學校對聖誕節活動施加限制。2017年，共青團瀋陽醫科大學委員會發布文件，禁止團學組織舉辦聖誕節的慶祝活動，引起爭議，但文件中沒有對學生個人過聖誕節作出約束。2018年聖誕節前日，安徽泗縣一間小學進行了「抵制洋節，從我做起」的主題教育。其中，校長進行了《聖誕節是中國人的恥辱》演講，稱正是西方節日「帶給了中國奇恥大辱」。

對於這一爭議，官媒《環球時報》總編胡錫進曾指出，中國文化重新強勢崛起時間還比較短，此時中國社會多倡導一些傳統節日，官方對「洋節」保持距離，不主動推聖誕節，無可厚非。中共黨員被要求嚴格些，更是正常的。多倡導過傳統節日可以理解，不主動推「洋節」也無可厚非，但發通知下禁令，就顯然是庸政懶政的做法。

深圳大學特聘教授、社會學者丁學良則在接受英國廣播公司（BBC）訪問時說，很多年輕人僅將聖誕節當做一個狂歡的機會，而非一個宗教節日。因此，不應將聖誕節與中國傳統節日相對立。他認為，一些年輕人看上去更熱衷「洋節」的原因，是中國的快速發展導致「支撐中國傳統節日的社會經濟要素消失」，「現在的年輕人很難再去理解構建在中國傳統農耕文明的傳統節日」。

（綜合報道）