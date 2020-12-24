《快樂大本營》再被指公益項目由粉絲出錢　湖南衛視否認

湖南衛視老牌綜藝節目《快樂大本營》的主持群收受當紅藝人後援會的禮物一事持續發酵，導致官媒也出文批評。然而除了收禮外，有網民近日還指出《快樂大本營》的公益項目也是由粉絲出錢。 對此湖南衛視周三（23日）晚通過官方微博發表聲明，否認節目向粉絲要錢做公益。

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事源節目此前開展了「快樂臉盆計劃」，透過義工向學校學生送臉盆、香皂等等基本衛生用品，而箱子上有《快樂大本營》的標誌。不過有網民爆料指，相關公益都是明碼標價向粉絲後援會要的，且還發出了價格表。根據價目表，物資分成三種方案，其中方案A平均計算，一份臉盆計劃就達到高昂的141元（人民幣．下同）。

然而根據官網上「快樂臉盆計劃」對外公佈的明細，一份禮包的價格為81元，與爆料中給粉絲標出的141元，相差足足60元。同時輿論認為即使是標81元也貴了，因許多物資如大量批發購買，根本不用如表格中那麼貴，最多50元便夠，因此甚至有人指摘節目組是在以公益名義賺黑心錢。

對此，湖南衛視發聲明回應指，《快樂大本營》 長期致力於公益活動，獲芒果V基金大力支持，各項善款來自於基金的社會募集，主要用於「溫暖有你，快樂出發」系列公益項目，嚴格按照要求進行全程公示；強調《快樂大本營》 從未委託其他組織和個人開展捐贈活動。

內媒亦在芒果V基金的官網上查看相關公益計劃，發現項目自今年6月16日開始，明年6月18日截止，目標是籌集524.88萬元，目前捐款人次為4724，已籌集超過8.24萬元。網站明確說明了項目發起的介紹、目標及進展，強調是面向公眾籌集善款，如有粉絲們自發參與也是符合規範。

（綜合報道）