中國量子電腦「九章」快百億倍？　Google「懸鈴木」研發者表質疑

中國科學院研製的量子計算機原型機「九章」於12月4日宣布面世，被稱為中國「里程碑式的突破」。但近日有專家對其性能及網絡安全性提出質疑。

中國科學院12月初介紹「九章」時表示，上述量子電腦系統處理高斯玻色取樣的速度，較目前最快的超級電腦快一百萬億倍（「九章」一分鐘完成的任務，超級電腦需要一億年）。等效地，其速度比去年Google發布的53個超導比特量子電腦原型機「懸鈴木」快一百億倍。

不過，據美國之音報道，帶領「懸鈴木」計算機研發團隊的美國加州大學教授馬天尼斯（John Martinis）對這一說法表示懷疑。他說，「現在其他人正在對此進行認真思考，我們不知道這一論斷是否真的正確。這是一個典型的科學問題，你必須十分謹慎地對這部計算機進行分析，看這個結論是否真正正確。」

12月4日，中國科學技術大學宣布該校潘建偉等人成功構建76個光子的量子計算原型機「九章」，僅用200秒就能求解算法。（新華社）

馬天尼斯還稱，Google的計算機對錯誤十分敏感，不允許任何一個錯誤發生，所以這是一個很有力的證據，表明他們的計算機的複雜性是正確的。而中國的計算機，即使有錯誤，似乎仍然可以有訊號出現。

他表示，目前量子計算機界的很多同行正在對中國的「九章」進行進一步討論，這一最新的量子優勢的論證工作尚無定論。他說，「九章」的另一個明顯劣勢在於它不是一個可程式化（programmable）意義上的計算機。

在安全性方面，美國理論計算機專家Scott Aaronson指，量子計算機可以被用來破解現行的網絡加密體系。他說，「目前的網絡安全性都是由基於計算複雜性的加密技術來保證的，但在可以輕易計算龐大數據的量子計算機面前現行體系就會失守。」美國麻省理工學院的數學家Peter Shor也曾表示，量子計算機威脅到網絡加密只是一個時間問題。

中國量子技術發展進程（請點擊大圖瀏覽）：

在中美科技博弈的背景下，上述專家的說法引發外界關注。在量子科技領域，美國總統特朗普（Donald Trump）早在2018年的相關法案中，就強調全方位加速量子科技的研發與應用，確保美國量子科技領先地位，開啟量子領域的「登月計劃」。

而在中國方面，2020年10月16日，中共中央政治局就量子科技研究和應用前景舉行第二十四次集體學習，意在推進中國量子科技的發展，下好「先手棋」。中共總書記習近平強調，「當今世界大變局，科技創新是一個關鍵變量」， 「近年來，量子科技發展突飛猛進，成為新一輪科技革命和產業變革的前沿領域。加快發展量子科技，對促進高質量發展、保障國家安全具有非常重要的作用。」

（綜合報道）