中國光量子計算機進展披露　性能超谷歌同類百萬倍

中國科研團隊近日透露光量子計算機進展，稱已經實現了光量子計算性能超過谷歌53比特量子計算機的100萬倍。

9月5日，中國科學技術大學常務副校長、中國科學院院士、西湖大學創校校董潘建偉教授在一場公開課上稱，「就在上個星期，我們剛剛完成了對50個光子的玻色取樣，相比谷歌的『量子優越性』大概可以快100萬倍。」

中國科學院院士潘建偉在量子通信和量子計算方面有諸多重要的研究。（微博@天下第一牛）

潘建偉長期從事量子光學、量子信息和量子力學基礎問題檢驗等方面的研究工作，是該領域有國際影響的學者。此前，潘建偉團隊成員朱曉波教授也曾表示，科研團隊2020年內將實現60比特量子計算系統。

另有消息稱，2020年6月，潘建偉團隊在國際上首次實現基於糾纏的千公里級量子秘鑰分發，確保了即使在衛星被他方控制的極端情況下，依然能實現安全的量子通信，成為量子通信向現實應用的重要突破。

「量子霸權」長期以來被用於描述量子計算機發展的關鍵節點，指量子計算機能解決傳統計算機無法解決的複雜難題，也就是展現量子優越性。

2019年谷歌一份內部研究報吿顯示，其研發的量子計算機成功在200時間內，完成傳統計算機需1萬年時間處理的問題，並聲稱是全球首次實現 「量子霸權」。

量子計算機研究實驗裝置。（網上圖片）

該報吿指出，谷歌研究人員架設出53量子位的量子計算機，並以「懸鈴木」為代號。按報吿所指，即使是現存最先進的傳統超級計算機「Summit」，對量子電路的一個實例取樣100萬次，亦需時1萬年處理，但「懸鈴木」僅需200秒便完成運算。

實際上，除谷歌外，IBM、Intel等不同企業均在研發量子計算機，其中IBM於9月較早前，亦成功創造出53量子位計算機，是IBM第14部量子計算機，亦是運算能力最高的一部，並計劃由10月起，在網上提供53量子位計算機予客戶使用。