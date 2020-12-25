吸煙人群普遍更窮？　內地報告：概率高出7成，更導致惡性循環

近日，北京師範大學一份研究項目就吸煙與貧窮之間的關係展開調查。調查結果顯示，吸煙人群家庭貧困概率是23.61%，較非吸煙人群家庭貧困概率（13.81%）高出71%。因此，報告認為吸煙對貧困有直接影響，同時吸煙也會通過慢性病對貧困產生顯著的間接影響。

據內地傳媒報道，北京師範大學社會發展與公共政策學院在2019年3月至2020年12月開展了「煙草使用對貧困的效應評估研究」。研究涉及合共調查了2409戶共4749名年齡在40歲及以上人群，涉及內地8個省份。調查對象平均煙齡為34年，平均每人每日吸煙量在7.5-27.5支之間，其中有46.86%的人每日吸煙20支或以上。

有研究表示吸煙對貧困有直接影響。（Getty Images）

調查結果指，吸煙和貧困是惡性循環的，吸煙會導致腦卒中（中風）、氣管炎、高血壓等慢性病的患病率，因此吸煙人群看病概率較不吸煙人群高51.3%，住院概率亦高53.2%。另外，72.19%的吸煙人群中有發生醫療保健消費支出，顯著高於不吸煙的人群的9.28%；吸煙人群與不吸煙人群相比，發生醫療保健消費支出的概率高63%。吸煙人群擁有較高生活質概率比不吸煙人群低97.34%。

調查結果稱，吸煙人群收入降低和醫療花費或加劇貧困。吸煙會提高相關慢性病的患病率，引起勞動力的減弱，導致收入降低。還會導致吸煙者的醫療支出，加劇「因病致貧、因病返貧」現象。貧困導致的困境又會引起貧因家庭的高吸煙率，形成惡性循環。

對於今次調查的結果，也引起不少網民議論：

「越抽越窮，窮的菜都買不起了，省著不買菜去買煙」 「之前看過一個數據，抽煙50年能抽掉一個房子」 「不止貧困率，還有生病率、死亡率」 「因為窮人壓力大所以吸煙多」 「因為只有吸煙才能解憂愁，喝酒不是隨時都能喝的」 「同學聚會混的好的還真有好幾個活不抽煙或戒煙了，過得不怎麼樣的煙不離手」

（中國新聞網）