上海15歲少年勸阻他人室內吸煙起衝突　雙方均被判罰

今年10月，上海奉賢區的一間酒店大堂內，15歲的李某勸阻41歲岳某吸煙時，二人發生肢體衝突，李某右手受傷，岳某也受了輕傷。 當地警方昨日（27日）對岳某給予警告處罰，並移交文化和旅遊局處理吸煙相關行為；李某則因毆打他人被判處200元（人民幣，下同）罰金。

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據了解，事發於10月14日晚，李某在上海奉賢區某酒店大堂看書時，見岳某在酒店大堂吸煙，於是向酒店工作人員反應，但工作人員並未理會，李某即上前阻止，岳某拒絕接受規勸並推了李某兩下，於是李某揮拳擊中岳某面部。岳某被打後報警處理，在等待警方的過程中，李某多次欲離開現場，雙方再次發生拉扯。

警方表示，經過司法鑑定，岳某面部及左眼受傷，構成輕微傷；而李某右手傷勢為其揮拳擊打岳某過程中所致。

警方作出上述處罰後，李某的家長表示自己和李某尊重且服從警方的處理結果。但後續會考慮以訴訟的方式向對方、酒店方索賠醫藥費等，「我始終認為，孩子這樣做首先是出於社會正義目的，只是有可能行為不是很恰當」。

上海奉賢區警方通報案情。（微博）

判罰結果公布之後亦引起網民熱議，有網民表示：「勸阻他人在公共場所吸煙的15歲少年不應該被表揚？遭到推搡選擇還擊沒毛病吧？小小少年勇氣可嘉」、「岳某尋釁滋事，應該被抓。少年正當防衛，至少不應該被處罰。酒店不制止吸煙情況，應罰款兩萬」、「所以公共場合抽煙根本就沒有任何約束力」。

而對於此案中李某的行為是否屬於「正當防衛」，有內地律師就表示，起初岳某動手推李某的行為可歸為一般違法行為，但是其力度不大、暴力性不強；反觀李某的那一拳，嚴重程度明顯超過岳某推他的力度，因此不適用正當的防衛。

（綜合報道）