中國擬明年春季發射太空站核心艙　執行建造任務的航天員已選定

中國載人航天工程實施三步走戰略，目前工程的「第三步」——太空站建造任務已全面開啟，據中國載人航天工程總設計師周建平介紹，工程全線各項工作進展順利，太空站核心艙將於明年春季發射。 目前核心艙已經基本完成測試的全部工作，執行太空站建造階段四次飛行任務的航天員乘組已選定，正在開展任務訓練。

中國新一代載人飛船試驗船試驗現場。（中新社）

神舟十號載人飛船返回艙交接儀式12月25日在湖南韶山舉行。周建平在出席交接儀式時表示，中國將於明年上半年在海南文昌用長征五號B遙二火箭發射太空站核心艙。核心艙發射入軌以後，中國還將相繼發射天舟二號貨運飛船和神舟十二號載人飛船。

按照計劃，未來兩年工程全線將通過11次密集飛行任務，建成中國獨立建造、自主運營的天宮空間站，其間還將進行多次回收任務和在軌關鍵技術的驗證。

周建平表示，他們工作的重點是確保每次發射任務都圓滿成功，及保證每個航天器在軌道可靠運行，同時保證每名航天員安全，令他們可以完成任務。

周建平表示，中國將在明年春天首先發射太空站核心艙。 （央視新聞）

中國載人航天工程「三步走」發展戰略：