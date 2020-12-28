內地多城霧霾封路　專家稱戴Con恐致眼疾　成都霧霾竟關臘肉事？

受到冷空氣影響，內地華北大部、西南、汾渭及長江中下游等地區連日來爆發霧霾，上海、重慶、四川成都、山東濟南、山西臨沂、河北石家莊、湖北武漢等多城都有民眾發文抱怨天氣惡劣，而江蘇和浙江更有多條高速公路被封，浙江還有船舶受影響而停航。 有內媒就引述專家表示，近期眼科患者明顯增多，主因是在霧霾天氣下，佩戴的隱形眼鏡附著了空氣中的懸浮顆粒物，儼然成為「微型吸塵機」，可導致多種眼疾，呼籲民眾改戴鏡框眼鏡。

今晨（28日），浙江省霧霾狀況加劇，紹興、嘉興、衢州、台州等地發布大霧警信號。8時，北侖白峰舟渡客運站開往舟山普陀山的高速客運航線短時間停航；早晨8時50分，G1522常台高速、S28台金高速、S26諸永高速等高速公路因大霧封鎖。

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江蘇省同樣受到霧霾天氣影響，截至上午10時40分左右，鹽城、連雲港、淮安、泰州、揚州、宿遷、南通等地高速公路部分路段都實行了特級（道路封閉）交通管制措施。

四川盆地連日來也受到霧霾侵襲，成都也在12月21日起出現了今年入冬以來持續時間較長、程度較重的污染過程，12月26日傍晚起甚至開始出現重度污染。自26日零時起，成都啟動重污染天氣橙色預警，橙色為二級預警，僅次於紅色，當局增加巴士和地鐵營運頻次，持交通卡可免費乘搭巴士，乘搭地鐵也有8折優惠。

成都霧霾昨日（27日）更登上熱搜，網民戲稱「高樓大廈被發射」。今晨（28日）成都霾害依然未見好轉，不少居民發微博抱怨，更有甚者表示可以為此「遠走他鄉」。一些當地民眾還表示，每年這個季節，成都到處在熏製臘肉，懷疑霧霾是熏臘肉的煙氣造成：

「成都冬季這霧霾真的和熏臘肉有很大關係，前天還是藍天白雲，今天又霾了，空氣裏濃濃一股煙味兒。」 「成都今天的霧霾有一股熏臘肉那樹枝的味兒，真是醉了……」 ​ 「小區又有人在熏臘肉，相關部門也不管管。成都霧霾已經很嚴重了，為了一時口慾，下代不再有藍天」

不少成都居民指霧霾與當地過年熏製臘肉的習俗有關。（資料圖片／視覺中國）

但也有網民直指，不能每次發生霾害天氣就怪在臘肉和汽車上：

「人都回家過年了、路上車少了、餐館關門了、臘肉熏過了、煙花還沒開始放。成都霧霾為甚麼嚴重了？！ ​」 「成都平原歷來多霧霾，本來盆地氣候就是這樣。大氣污染物消散不了。能怪誰？」 「建議明年電熏臘肉，叫新能源臘肉」 「怪中國人吃肉，替你說了」

專家：與四川盆地暖濕氣流堆積有關

對於成都的霧霾天氣，內媒《成都商報》就引述成都市大氣污染防控院士（專家）工作站張遠航院士指出，本次污染過程以硝酸鹽、硫酸鹽、銨鹽等為代表的二次污染物佔比達到6成，從12月26日污染累積速度加快階段，硝酸鹽轉化速率顯著加快，最高達0.6，硝酸鹽出現爆發性增長，峰值濃度達到每立方米57微克。

他表示，極端靜穩、高濕、低邊界層條件，是成都此次中度至重度污染的主要原因。由於成都地處四川盆地腹地，歷年進入秋冬後，來自西南的暖濕氣流在盆地內堆積，相對濕度較高，多雲霧天，逆溫層出現頻率高，持續時間長，導致大氣層結多處於穩定狀態，邊界層高度低，不利於大氣污染物的擴散，污染呈多發態勢。

專家指出，霧霾天隱形眼鏡會吸附許多懸浮顆粒物，可導致多種眼部疾病。（示意圖／資料圖片）

而據《江蘇新聞》報道，冬日霧霾天氣頻發，眼科患者明顯增多，其中不少都是由於佩戴隱形眼鏡引起。專家表示，霧霾天空氣中懸浮顆粒物增多，而此時佩戴隱形眼鏡，更會讓其成為「微型吸塵機」，從而引起很多的眼科疾病，呼籲民眾在霧霾天最好佩戴鏡框眼鏡。

（綜合報道）