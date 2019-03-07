韓國稱霧霾來自中國　中國外交部：不能出現問題先認為來自外面

韓國首爾近月不時出現嚴重霧霾，有官員將原因歸咎於中國。比如，首爾市長朴元淳曾引述韓國研究指，當地有五至六成以上霧霾是源自中國；總統文在寅則指示部門與北京政府制定治霾對策，希望將「來自中國的霧霾」影響降低。 對此，中國外交部今日（7日）表示，不知道韓國官員所說是否經有科學根據，但不能一出現問題，就首先認為是來自外面的，這樣才能真正解決問題。

韓國多地持續受霧霾影響，首爾地區尤其嚴重。（韓國氣象廳）

中國外交部發言人陸慷今日在例行記者會上表示，霧霾的成因非常複雜，不知道韓國官員所說（霧霾來自中國）是不是確實有科學根據、做過科學分析、有專業支撐。他可以理解最近已經連續好幾天，韓首爾首都圈市民對霧霾有比較大的抱怨，這樣對政府肯定會形成一些壓力。但是真正要解決這些問題，還是首先要正視到底是什麼問題，不能一出現問題首先認為是來自外面的，這樣能真正解決問題，也能解決市民的關切。

陸慷續指，中方一向主張在這個問題上，還要本著科學的態度去深入研究。韓國總統文在寅主張在這個問題上加強合作，這實際上也是中方一直主張的。這個問題很複雜，到底成因是什麼，如何去解決，如果相關國家能夠共同坐下來一塊兒盡心去研究，形成合力，對本地區都有好處。

值得一提的是，陸慷在昨日（6日）的記者會上也曾回答同樣問題。他當時指出，不知道韓國方面是否有充分依據，稱韓國的霧霾是來自中國的；又說首爾的霧霾PM2.5檢測值達到147，這兩天「北京（的相關數值）好像沒這麼多」。

中韓屢就霧霾問題交鋒

早前報道，韓國各地近日再持續受到霧霾籠罩，其中首爾空氣中的PM2.5懸浮粒子平均濃度高達每立方米150微克。當局除了在首都圈地區包括首爾、仁川和京畿連續6天採取應急減排措施外，還稱會與中國政府討論制定緊急應對措施以減低霧霾的影響，

值得一提的是，中韓2019年1月曾就霧霾問題交鋒，首爾市長朴元淳曾引述韓國研究指，當地有5至6成以上霧霾是源自中國；中國生態環境部則反駁中國空氣質量已經改善4成以上，稱韓方一味指摘他人而錯過治霾最佳時機。