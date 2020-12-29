山東艦南下台灣海峽後　官媒播出夜間特訓畫面

近日，中國山東艦航母在渤海某海域進行了一系列試驗訓練，引發關注。

山東艦最新訓練畫面（請點擊大圖瀏覽）：

12月28日，官媒央視軍事微博發佈了一則山東艦航母最新訓練視頻，這次任務採取多模塊同步分練的方式，對夜間離碼頭、狹水道航行、海上搜救和戰位損管等科目進行專攻精練。

同時，重點加強航空保障能力訓練，進一步提升高強度保障作業下艦員的整體訓練水平。

此前，在12月20日，山東艦航母編隊順利通過台灣海峽，赴南海相關海域開展訓練。中國海軍新聞發言人劉文勝對此表示，山東艦入列服役一年來，順利完成艦載機起降、實際使用武器、作戰系統調試等任務，編隊體系作戰能力在試驗訓練中不斷提升。這次組織山東艦航母編隊跨區機動訓練，是根據年度計劃作出的正常安排，今後軍方還將根據訓練需要繼續組織類似行動。

值得注意的是，山東艦已多次進行出海訓練。山東艦分別於2020年的5月下旬到6月中旬、整個9月份和10月中旬共計三次出海訓練實驗。

後來，在12月16日，中國央視還公布了山東艦遠海大洋的訓練畫面。畫面中，殲-15艦載戰鬥機連續多天高頻率在山東艦起降，完成最大架次出動回收等訓練任務。

對此，曾有大陸軍事專家指出，航母的主要戰鬥力體現在艦載機上，大頻率地進行艦機融合的訓練說明山東艦、遼寧艦兩艘航母已經形成戰鬥力，已經形成了「雙航母」可以同時參加軍事任務的能力。

針對山東艦的相關動態，中國國防部表示，出海目的是檢驗武器裝備性能，提高航母訓練水平，提高部隊履行使命任務能力。