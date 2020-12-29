新冠肺炎｜鋼琴家傅聰逝世享年86歲　父為文革受難翻譯家傅雷

據中央社報道，根據波蘭蕭邦協會網站上發布消息指出，著名鋼琴家傅聰早前在英國確診新冠肺炎，於28日逝世，享年86歲。

傅聰的學生、英國皇家音樂學院中國籍教授孔嘉寧早前在社交網站表示，傅聰已經住院兩週，傅聰夫人卓一龍亦確診，入院三日後出院，目前基本無恙。

著名鋼琴家傅聰逝世 享年86歲。

傅聰1955年參加蕭邦國際鋼琴大賽，並獲得第三名與「最佳馬祖卡演奏獎」，成為首位在國際鋼琴比賽中獲獎的中國音樂家，被譽為「現代鋼琴詩人」。

資料顯示，傅聰的父親傅雷是中國著名翻譯家。他翻譯了大量的法文作品，中國「文革」時，在家中自縊身亡。傅雷對其子家教極嚴，而又父愛至深，其家書被整理成《傅雷家書》，至今影響深遠。

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上世紀60年代，傅聰就被《時代雜誌》讚譽為「中國當今最偉大的音樂家之一」。晚年的傅聰在音樂路上仍精進不懈，他曾透露自己在英國倫敦的家中，每日要練琴逾10個小時，「這樣我才覺得一天是有成績的」，「我已經習以為常了，我晚上一般要練琴練到九十點才下樓來，有時是十一二點」。

而作為傅雷之子、《傅雷家書》中的主角，傅聰說，「其實我從來都不看，我不敢看，每一次看都太激動，整天就沒辦法工作了」。傅聰還一直反對將自己的回信輯錄在書中公之於眾，他認為自己沒有父親的筆力和修養，且年少文字稚嫩，不忍與父親相提並論於書中。