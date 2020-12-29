新冠肺炎｜瀋陽增6宗本土確診　多個小區及醫療機構開展全員檢測

遼寧省昨日（28日）新增8宗本土新冠肺炎確診病例，其中瀋陽市報告6宗（1宗為無症狀感染者轉歸病例）、大連市報告2宗（1宗為無症狀感染者轉歸病例）；新增2宗本土無症狀感染者，其中瀋陽市、大連市各報告1宗。 瀋陽市今日（29日）上午召開疫情防控新聞發布會，指瀋陽對5個居住小區、5家醫療機構和3所學校的風險人群開展全員核酸檢測。截至昨日下午5時，已送檢21973人，檢測結果為陰性。

目前瀋陽市5個地區升級為中風險地區，圖為瀋陽市于洪區北陵街道宏達小區。（中新社）

目前，瀋陽市于洪區北陵街道宏達小區、華潤橡樹灣二期、中海城星座小區和皇姑區基業百花園小區、化工小區升級為中風險地區，其他地區風險等級不變。

截至目前，經過排查，本次瀋陽疫情的各類密切接觸者6255人。其中：密切接觸者706人，全部集中隔離，第三輪檢測結果623人為陰性，83人結果待回報；密切接觸者的密切接觸者1833人，全部集中隔離，檢測結果均為陰性；次密切接觸者的密切接觸者3716人，全部居家隔離，檢測結果均為陰性。

此外，截至目前，疫情共涉及107個疫點。全部開展終末消毒及消毒效果評價。採集環境樣品4120份，開展病毒核酸檢測，結果均為陰性。消毒面積達65116平方米。

當地有關高校寒假的放假安排方面，當局表示，瀋陽各高校不得提前放假；中高風險地區的高校延遲放假時間，視情況錯時錯峰安排放假；非中高風險地區的高校，原教學計劃完成後可錯時錯峰放假；放假前需全員核酸檢測，持核酸檢測陰性報告離校。

（綜合報道）