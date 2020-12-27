英國變種病毒｜內地宣布：中英定期客運航班明起暫停運行兩周

為應對英國變種新冠病毒可能對疫情防控工作帶來的影響，內地今日（27日）宣布，自12月28日零時起，中英間定期客運航線航班將暫停運行，直至2021年1月10日24時。

跨境貨車塞爆公路 倫敦超市再掀搶購潮 點擊放大瀏覽更多相關照片▼▼▼

+ 16 + 16 + 16

中國民用航空局主管的《中國民航報》報道指，民航局12月27日在相關通知中表示，根據國務院聯防聯控機制要求，依據傳染病防治法、國境衛生防疫法、突發事件應對法和民用航空法等有關規定，自2020年12月28日0時至2021年1月10日24時，暫停中英間定期客運航線航班運行。

民航局要求，各相關中外航空公司做好取消航班的旅客安撫和機票退改等服務工作。

據早前報道，中國外交部發言人汪文斌上周四（24日）表示，中方參考多國做法，決定將暫停中英間的往返航班。汪文斌指出，英國近日宣布發現變異的新冠病毒毒株，並已將有關信息通報世界衛生組織，多國亦宣布對英國採取關閉邊境、停飛往返航班、禁止英航班入境等措施。

他表示，考慮變異病毒的特殊性及可能產生的影響，為保障中外人員健康往來，經過充分評估，中方參考多國做法，暫停中英間的往返航班。中方將密切跟蹤有關的情況，並視乎情況動態調整相關管控措施。

（綜合報道）