12港人潛逃｜英外相批秘密審判　中方：停止干涉中國司法主權

12名涉嫌觸犯內地偷越邊境罪的港人，至今仍被關押在深圳鹽田看守所。深圳市鹽田區人民檢察院上周四（24日）正式起訴10名港人，並會為其餘兩名未成年港人進行不公開聽證，以決定是否起訴。案件已於周一（28日）在深圳鹽田人民法院正式開審。 英國外相藍韜文（Dominic Raab）周一發表聲明指，對12名涉嫌偷越邊境的港人在深圳被「秘密審判」表示關切，要求中方以公正透明方式審理案件。 對此，中國駐英國大使館回應稱，敦促英方切實遵守國際法和國際關係基本準則，立即停止干涉香港事務，停止干涉中國內政，停止干涉中國司法主權。

中國駐英國大使館回應稱，英方有關言論罔顧事實、混淆是非。（網絡圖片）

據中國駐英國大使館網站周二（29日）消息，使館發言人表示，深圳市鹽田區人民法院一審公開開庭審理該案，有關人員涉嫌偷越或組織他人偷越邊境罪被依法起訴。部分港籍和深圳市人大代表、政協委員、新聞記者以及被告人親屬旁聽了審理。英方有關言論罔顧事實、混淆是非，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人稱，法律面前人人平等，任何人都不能凌駕於法律之上。中國是法治國家，有法必依，違法必究。中國司法機關依法辦案，不容歪曲、詆毀和干涉。中方敦促英方切實遵守國際法和國際關係基本準則，立即停止干涉香港事務，停止干涉中國內政，停止干涉中國司法主權。

英國外相藍韜文表示，12港人被「秘密審判」。（網絡圖片）

據此前報道，鹽田法院周一發聲明，稱12月28日下午，法院依法公開開庭審理了鄧棨然、喬映瑜組織他人偷越邊境，鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟偷越邊境案，又稱法庭聽取了檢察機關的公訴意見和各被告人及委託律師的辯護意見。案件將擇期宣判。

另據《文匯報》報道，鄧棨然、喬映瑜等10人當庭均表示認罪，希望法庭從輕處罰。

（綜合報道）