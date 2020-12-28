12港人潛逃｜法院擇日宣判　家屬憂無了期押後　質疑為阻家人見面

12名潛逃港人當中10人今日（28日）在深圳鹽田法院開審，港人家屬、律師及不少傳媒都無法旁聽，法院傍晚宣布擇日再作宣判。12港人家屬今晚召開記者會，一齊協助家屬的鄒家成質疑，家屬要求內地當局勿以擇日宣判為理由，繼續無限期拘押10名港人，質疑做法旨在令他們無法與親人見面。 黃偉然的太太表示，她本打算到法院聽審，但在開審前三天前被通知開庭，質疑當局安排根本不夠時間接受檢疫，亦無為家屬預留位置聽審。鄧棨然弟弟指，其兄的官派律師態度一直不合作，質疑鹽田法院稱有家屬聽審的說法屬虛假。

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鄧棨然弟弟在記者會指，其哥哥鄧棨然與另一被扣押人士喬映瑜的控罪較10人嚴重，惟二人的官派律師較其他官派律師更為神秘，當得知致電者為被扣者家屬時，就表示無法核實其家人身份，或者推說太忙，不願與他們對話。鄧弟又指，當他們問及律師量刑建議時，律師竟表示沒有這概念，但其他官派律師卻曾向家屬提及量刑標準和建議。

深圳鹽田法院傍晚發稿指，今日有港籍人大、政協及家屬等人聽審，鄧棨然弟弟反駁，12名港人的家屬一直有互通訊息，惟眾家屬都不知道有親屬能夠聽審。鄧弟指，他們作為直系家屬也無法到庭聽審，但法院卻指有親屬到了法庭，令他質疑有關說法。

鄒家成質疑，家屬要求內地當局勿以擇日宣判為理由，繼續無限期拘押，令他們無法與親人見面。（羅君豪攝）

荃灣區議員岑敖暉相信，最高人民法院可批准深圳法院無限期押後判刑，家屬現在最希望當局能盡快宣判，不應無了期拖延，否則被扣者與家人或可能數年無法見面，做法有違人權，因只有判決已執行，家屬才可探訪。

前立法會議員朱凱廸指，他們由8月跟進事件至今，認為內地當局一直盡辦法阻止他們接觸當事人，質疑拖延是為了不讓家屬或家屬信任的人接觸當事人。他強調，官派律師曾向家屬表示有「認罪認罰」的安排，認為無可能需要擇日宣判，認為押後宣判是政治手段。鄒家成指，12港人的官派律師今日「全日失蹤」。

家人期望盡快宣判後與被扣者見面 眾家屬不知道有家屬能聽審質疑真偽

李子賢媽媽指，25日收到開審的消息，有如收到聖誕禮物，形容是「有酸有甜」，因本以為可以與家人一起過年。她指，自己一直無法與兒子見面，認為這是正常要求，但直至今晚6時半才知道需要擇日宣判，但沒有公布日期，慨嘆「到底等到何時呢？」

被問到會否考慮在深圳等候宣判，朱凱廸認為，內地政府用盡所有方法阻止被扣者親眼見到家人，相信就算家屬明日即上深圳，都可以被很多不同方法阻止聽審。他形容家屬一直與當局周旋已經很累，就算以「關關難過關關過」的心態，「亦無法與共產黨鬥」。有家人補充指，如有機會到內地探望，「一定會上」，但希望內地當局先確保他們真的可以見到被扣家人。鄒家成指，家屬早前亦曾要求入境署陪同到深圳旁聽，指港府有責任保障港人人身安全。