中央農村工作會議召開　習近平：解決「三農」問題是重中之重

中央農村工作會議周一（28日）至周二（29日）在北京舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話稱，堅持把解決好「三農」問題作為全黨工作重中之重。

習近平指出，全黨全社會要推動鄉村振興，促進農業高質高效、鄉村宜居宜業、農民富裕富足。（新華社）

習近平強調，在向第二個百年奮鬥目標邁進的歷史關口，鞏固和拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，加快農業農村現代化，是需要全黨高度重視的一個關係大局的重大問題。

他指出，全黨務必充分認識新發展階段做好「三農」工作的重要性和緊迫性，堅持把解決好「三農」問題作為全黨工作重中之重，舉全黨全社會之力推動鄉村振興，促進農業高質高效、鄉村宜居宜業、農民富裕富足。

習近平稱，黨中央決定，脫貧攻堅目標任務完成後，對擺脫貧困的縣，從脫貧之日起設立5年過渡期。過渡期內要保持主要幫扶政策總體穩定。對現有幫扶政策逐項分類優化調整，合理把握調整節奏、力度、時限，逐步實現由集中資源支持脫貧攻堅向全面推進鄉村振興平穩過渡。

習近平還說，要要牢牢把住糧食安全主動權，落實最嚴格的耕地保護制度。也要深入推進農業供給側結構性改革，繼續抓好生豬生產恢復，促進產業穩定發展，堅持不懈制止餐飲浪費。