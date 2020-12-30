中國最大推力分段式固體火箭發動機試車成功

探月工程嫦娥五號探測器發射成功後，中國航天再有新進展。據央視新聞12月30日消息，中國自主研製的民用航天首台3.2米3分段大型固體火箭助推發動機今日上午在西安完成首次地面試車，這是中國目前為止推力最大的分段式固體火箭發動機。 此次試車的固體發動機最大推力可達260噸，採用了三段式的設計。

2018年，在中國民用航天項目的支撐下，中國航天四院啟動了規模更大的直徑3.2米3分段技術驗證固體發動機的研製工作。

在兩年多時間裏，研製團隊順利攻克、驗證、應用了多項重大關鍵技術，解決了技術難點10餘項，形成了新設計方法5套、新工藝3套、編制設計規範6篇，具有完全自主知識產權，為大型多分段發動機總裝與總測技術研究提供了支撐。發動機試車的成功也再一次刷新了中國大型分段式固體發動機的多項紀錄。

航天四院大推力固體發動機總設計師王健儒介紹，未來，3.2米發動機可以應用於大型、重型運載火箭固體助推器中，將單段規模進行拓展，發動機推力將大幅提升，可滿足中國空間裝備、載人登月、深空探索的不同發展需求。

航天四院黨委書記任全彬說，該發動機的研製成功，使中國大型固體發動機自主創新的研製能力和水平得到進一步提升，同時拉開了固體發動機進軍運載火箭捆綁助推動力領域的序幕。

此外，本次試驗的成功，進一步驗證了中國大型分段式固體火箭發動機設計方案及其關鍵技術，提升了中國大型固體火箭發動機的技術水平，並推動中國航天新一代運載火箭能力的提升與拓展。

據悉，航天四院立足中國運載火箭型譜化發展需求，正在開展綜合性能達到世界先進水平的500噸大推力的整體式固體發動機研究。

近年來，中國航天發展進行飛快。此前11月24日，中國在海南文昌航天發射場，用長征五號遙五運載火箭成功發射探月工程嫦娥五號探測器。12月1日23時11分，嫦娥五號功着陸在月球正面預選着陸區，成為中國第三個成功實施月面軟着陸的探測器。

在嫦娥五號成功着陸月球表面後，美國《紐約時報》稱，這項任務是中國雄心勃勃的太空計劃的最新一步，中國希望於本世紀30年代前建成一個國際月球研究站，並最終實現人類在月球長期駐留。