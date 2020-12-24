美國制裁︱中國5所高校被美制裁　涉嫦娥五號工程

早前，美國商務部工業與安全局（Bureau of Industry and Security）決定將77個中國實體列入「實體清單」。其中有5所中國高校被製裁：北京理工大學、北京郵電大學、南京航空航天大學、南京理工大學、天津大學。 至此，先後已共有18所中國高校被華盛頓列入「實體清單」。

據悉，南京航空航天大學和天津大學，在此次嫦娥五號探月任務中扮演了重要角色。南京航空航天大學航天學院院長葉培建院士擔任嫦娥系列探測器總指揮、總設計師顧問；天津大學空間力學團隊在嫦娥五號著陸器穩定著陸、返回大氣層的穩定性和姿態分析上做出了重大貢獻。

此外，北京理工大學，北京郵電大學，南京理工大學也具有軍工背景，為中國5G移動通信提供技術與人才。

至此，加上今年5月上榜的13所中國高校，目前共有18所中國高校被列入美國商務部的制裁清單。其中包括被中國國內稱為「國防七子」的全部七所高校。

「國防七子」被認為是北京航空航天大學、北京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、西北工業大學、南京航空航天大學和南京理工大學。據介紹，上述高校分別參與中國軍工、兵器、裝備、航天、電子信息、化工與材料等項目。