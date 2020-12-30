武漢醫生李文亮示警疫情一週年　個人微博湧現上萬網民悼念

在武漢爆發新冠肺炎（COVID-19）一週年之際，網友齊聚於已故眼科醫生李文亮的微博悼念。2019年12月30日，李文亮在微信群組披露相關疫情信息，被指是最早關於疫情的警示之一。 李文亮被海外輿論稱為疫情「吹哨人」，據稱最早是在2019年12月30日在網絡同學群中披露相關疫情信息，不久，李文亮被當地派出所因「在互聯網發佈不實言論」提出警示批評。1月12日，李文亮出現症狀。2月1日，他宣布自己確診，2月7日不治。

李文亮不幸受新型冠狀病毒感染後病逝。（中新社）

李文亮染疫過世引起中國海內外強烈迴響，被視為當局打壓言論自由、隱匿疫情的犧牲者。國家監察委員會就此緊急成立調查組趕赴武漢，並在2020年3月19日的調查通報中聲明，建議「公安機關撤銷訓誡書並追究有關人員責任」，如同為李文亮平反。

甚至在通報之前，國家衛健委等已追授李文亮為「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號，並享受省部級表彰獎勵獲得者待遇。官方其後更追奉李文亮為烈士。

在李文亮去世後，他的微博留言一直沒有停止。2020年12月30日，又有上萬網友在其微博留言。（微博@xiaolwl）

12月30日，又有上萬網友在李文亮微博留言「新年快樂」，「好快，又一年了」。

在李文亮去世後，一直有不少網友持續在他的微博留言、抒發心情。李文亮2月1日發出最後一條微博「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診」，留言已經超過百萬。

無論是中國抗疫表彰大會當天那樣的輿論熱度下的種種喟歎，還是平常往日留下一句感慨。在超過百萬條的留言裏，為他痛惜者有之，替他不平者有之，單純憑弔者有之，甚而僅僅是傾訴生活喜怒哀樂的也大有人在。李文亮的微博被因而稱為「中國式哭牆」。

今年6月，其生前發出的最後一則微博帖文的留言區已累積超過100萬條評論，但在6月19日，有人發現這則帖文的評論突然被全數清空，亦無法再發布評論。事件隨即引起內地網民「抗議」，曾經消失的評論最終「神奇」恢復，不過最多人點讚的熱門評論未顯示在前排，所有評論只能按時間順序排列。