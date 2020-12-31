中國新冠疫苗再獲訂單　烏克蘭向科興採購180萬劑

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情仍沒有放緩的迹象，各國對疫苗的訴求愈發迫切。最新消息，就在中國科興公司（SinoVac）的首批300萬劑新冠疫苗運抵土耳其當天，烏克蘭也宣布「下單」。

據英媒路透社12月30日報道，烏克蘭總統辦公室當天表示，烏克蘭已簽署合同，購買180萬劑中國科興公司研發的新冠疫苗，並希望在「儘可能短時間」內開展接種。

該部門援引烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的話說：「我們進行了非常積極及持續數月的談判，並取得了實質結果。」

烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmygal）本月也曾表示，第一批疫苗可能將於2021年2月份到達。

他還說，烏克蘭政府希望通過世衛組織（WHO）「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）獲得首批800萬劑疫苗。

此前10月8日，中國正式加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」。該計劃由全球疫苗免疫聯盟、世界衛生組織和流行病防範創新聯盟於今年4月份創建，旨在提高疫苗研製效率，為疫苗的快速生產和全球普及奠定基礎。

烏克蘭總統辦公室透露，科興公司的疫苗每劑單價約為18美元，其供應獨立於COVAX機制。

烏克蘭新冠肺炎疫情從今年9月開始升温，此後感染數據一直處於高位，並引發了幾次全國性的封鎖。11月，澤連斯基本人也在確診感染新冠病毒（SARS-CoV-2）之後住院接受治療。

截至12月30日晚22時，烏克蘭已經累計報吿至少104.5萬例新冠病例，死亡病例數達18,324人。

與此同時，路透社視頻畫面顯示，當地時間30日早些時候，土耳其收到了第一批來自中國科興公司的300萬劑新冠疫苗，為總量5,000萬劑新冠疫苗協議的一部分。首批疫苗從飛機卸貨到車上，然後從土耳其首都的埃森博阿機場運往該國衛生部的存儲場地。

土耳其衛生部長科賈（Fahrettin Koca）在推特（Twitter）上說，在進行為期14天的疫苗檢測後，有關部門就將啟動接種工作。

據統計，目前，至少40國計劃，擬購中國疫苗。另有數據透露，中國四款疫苗已拿到了約16個國家的近5億劑疫苗的合同，並且訂單數量還在持續增長。