新冠肺炎｜新加坡開始疫苗接種計劃　醫護人員優先

新加坡12月中批准使用美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech研發的新冠肺炎（COVID-19）疫苗後，12月30日開始接種新冠疫苗計劃，首批接種者為醫護人員。

新加坡國家傳染病中心（National Centre for Infectious Diseases）有逾30名職員在12月30日接種首劑新冠疫苗，圖為其中一名職員（Reuters）

2021年完成全民接種

新加坡衞生部表示，新加坡國家傳染病中心（National Centre for Infectious Diseases）有逾30名職員在12月30日接種首劑疫苗，包括來自臨床、護理、綜合醫療保健、行政等部門的工作人員，由於該疫苗為2劑式，他們將在1月20日接種第2劑疫苗。其他工作人員定於明年1月開始陸續接種。

新加坡總理李顯龍形容這是展開抗疫的新一篇章。

Today we began COVID-19 vaccinations, with 30+ healthcare workers at the National Centre for Infectious Diseases. It... 由 Lee Hsien Loong 發佈於 2020年12月29日星期二

新加坡早在12月14日批出對輝瑞疫苗的緊急授權，成為亞洲第一個批准該疫苗的國家。該國預計到了2021年第3季，得到足夠給予全國570萬人的疫苗供應，並希望在2021年底前完成全民接種。

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該國衛生部之前已表示，自12月30日起會為醫療機構工作人員接種新冠疫苗，2021年2月起為老年人接種，之後再逐步擴大接種人群範圍。

截至12月30日，新加坡累計有約5.86萬宗確診個案，死亡人數為29人。