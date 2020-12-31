中歐投資協定︱美媒：馬克龍曾當面吿訴習近平「你是我們對手」

2020年最後時刻，中歐終於就投資協定達成共識。在美國權力交接關鍵時刻中歐完成談判，備受外界關注。

12月30日，中國領導人習近平與德國總理默克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行視頻會晤。會晤期間，中歐領導人共同宣布如期完成中歐投資協定談判。

據外交部官網12月30日消息，中歐協定核心內容包括四方面：一是保證相互投資獲得保護，尊重知識產權，確保補貼透明性；二是改善雙方市場準入條件；三是確保投資環境和監管程序清晰、公平和透明；四是改善勞工標準，支持可持續發展。

令人關注的是，在這項協定簽署前，中國曾因未禁強迫勞動一事掀起巨大反對聲浪。

據法廣網12月30日報道，此前，歐盟議會曾通過決議，要求與中國的協議應該要有能夠充分符合禁止強迫勞動有關國際公約的條款。而法國外貿部長里斯特（Franck Riester）12月23日更表示，如果北京在新疆強迫勞動問題上沒有進展，巴黎不會支持歐盟談判達成的協議。

但歐盟官員12月29日釋出信息指出，中國將在協定中承諾，為批准國際勞工組織（ILO）有關強迫勞動基本公約做出「持續而且持久」的努力。然而，歐盟也承認中國並未進一步承諾關於組織工會等事宜。

在12月30日中歐視頻會議後，歐洲理事會方面對此表示，中國已做出承諾，將致力批准國際勞工組織有關強迫勞動的基本公約。

針對中國人權問題，美國《華爾街日報》12月29日在一篇報道指出，2019年香港反修例風波中，促使歐盟各國對中國的立場趨向罕有的一致，並且與美國的對華政策亦漸趨吻合。

報道引述多個外交界人士披露，在這個過程中，一直主張親中的默克爾也越趨孤立，而對中國立場表態最明確的，就是馬克龍。

有知情人士說，當習近平詢問歐盟是否把中國視為制度上的對手時，默克爾含糊其辭顧左右而言他，時任歐盟主席容克（Jean-Claude Juncker）則打了一個哈哈避而不答，只有馬克龍直接回答說：「是的，你是我們的對手。」

面對如此局勢，德國的立場雖然維持謹慎，但國內有關過於依賴中國的議題，已逐步加劇。而默克爾一直希望2019年她策劃的萊比錫中歐峰會，可扭轉局面，但因疫情影響，峰會降格為視頻會議。

報道引述知情人透露，此次會議進行一個小時不到，歐盟代表米歇爾卻與習近平就人權問題而發生爭辯，之後本來是會議重頭戲的貿易，也因此不甚了了而結束。

一名與會者表示，習近平在會上說，「我們不需要聽取任何教訓，沒有人是完美的。」

米歇爾則辯稱歐盟至少有相關政策解決人權問題，「我們離開完美還很遠，但我們至少願意面對這些問題」。默克爾精心策劃的會議，就在這個氣氛下結束。