中歐投資協定︱商務部透露涉國企補貼　胡錫進：不可能單方面勝利

中歐領導人周三（30日）共同宣佈，中歐投資協定談判如期完成。中國商務部條法司司長李詠箑在媒體吹風會上介紹了談判成果的主要內容及特點，並表示中歐投資協定是一項平衡、高水平、互利共贏的協定。

李詠箑表示，協定的平衡主要體現在雙方承諾開放，同時十分注重保留必要的監管權；既注重促進雙邊投資合作，亦強調投資需有利於可持續發展。高水平主要體現在雙方致力於促進投資自由化便利化，協定涉及領域遠超傳統雙邊投資協定，談判成果涵蓋市場准入承諾、公平競爭規則、可持續發展和爭端解決四方面。至於互利共贏主要體現在雙方都拿出了高水平和互惠的市場准入承諾，所有規則都雙向適用，將為企業打造公平競爭的環境，惠及雙方乃至全球企業。

李詠箑續指，協定着眼於制度型開放，高水平的市場准入承諾及公平競爭規則，將為雙方企業帶來更多的投資機會，並提供更好的營商環境。市場准入方面則採取准入前國民待遇加負面清單模式，為中方首次以負面清單形式在包括服務業和非服務業在內的所有行業作出承諾，實現與《外商投資法》確立的外資負面清單管理體制全面對接，而歐方也承諾其較高的市場准入水平。

李詠箑表示中歐投資協定是一項平衡、高水平、互利共贏的協定。（中新社）

另外，雙方亦承諾在大部分經濟領域不對企業數量、產量、營業額、董事高管、當地研發、出口實績、總部設置等實施限制，並允許與投資有關的外匯轉移及人員入境和停居留。至於公平競爭規則方面，雙方亦就國有企業、補貼透明度、技術轉讓、標準制定、行政執法、金融監管等議題達成共識。同時協定對與投資有關的環境、勞工問題作出專門規定，雙方將促進有利於實現可持續發展目標的投資，遵守相關國際承諾等。

最後就協定生效時間，李詠箑表示雙方將開展文本審核、翻譯等工作，力爭推動早日簽署，之後在雙方完成各自內部批准程序後生效。

12月30日，歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、德國總理默克爾及法國總統馬克龍與中國國家主席習近平為中歐投資協定舉行視像會議。（AP）

此外，官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，雖然中歐投資協定已談了7年，期間有過30多輪的磋商，其最終完成談判驗證了只要雙方有加強互利共贏合作的誠意，就沒有克服不了的分歧這一個道理，並指確認並推崇這個道理對當今世界意義重大。

他續指，任何協議只要是通過平等談判達成，就不可能為單方面的勝利，雙贏和共贏是全球化時代的基本邏輯，中歐投資協定決不可能背離該邏輯而開闢一條有影響的岔路。他又形容現在西方輿論場上，民族主義鼓動和意識形態高調特別好賣，但其絕對是國家利益的偽劣產品，中方不能學。

他最後表示，協定完成談判說明理性在這個各種激進情緒獵獵招展充斥輿論場的時代中並沒有退場，會在一些關鍵時刻一言九鼎，並指中國的最大本事就是到處搞雙贏、共贏，用不斷拓展互利合作來代替歷史上崛起大國的危險擴張，這樣滾雪團式積累中國的發展。

（綜合報道）