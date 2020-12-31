北京法院裁定29名台籍電信詐騙犯罪成　最重判囚14年

29名台灣籍電信詐騙犯去年從西班牙押解回中國受審。北京市第一中級人民法院周四（31日）公開開庭宣判，涉案29人犯詐騙罪成，分別判囚4年半至14年不等，並處罰金。

法院審理查明，2016年6月至12月，被告郭政瑝糾集被告吳岱樺、蔡君緯等人，在西班牙組建詐騙犯罪集團，冒充出入境管理局、公安局及檢察院工作人員等身份，利用電信網絡技術手段對生活在內地、香港的中國居民語音群呼，虛構被害人因個人信息洩露而涉嫌犯罪等事實，以需要接受審查、資產保全等為名，先後騙取14人錢款共617萬餘元（人民幣）。

大批台籍電信詐騙犯去年從西班牙押解回中國受審。（新華社）

法院認為，郭政瑝等人夥同他人，先後出境參加電信詐騙犯罪集團，在境外利用電信網絡技術手段，冒充司法機關工作人員，通過虛構被害人個人信息洩露、涉嫌違法犯罪、需配合清查資金等事實，誘使被害人轉賬或匯款，詐騙被害人錢財，其行為均已構成詐騙罪，且詐騙數額特別巨大，依法均應予懲處。

法院指出，郭政瑝等人為共同實施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團；冒充司法機關工作人員在境外實施電信網絡詐騙，且具有詐騙老年人、在校學生財物的情節，酌情應予從重處罰。由於郭政瑝等人自願認罪認罰，依法可予以從寬處理，遂依法作出上述判決。