網絡詐騙集團被揭擁超2億個QQ號　專家籲嚴格落實實名制

內地網絡黑產產業鏈愈趨成熟，利用社交帳號實施網絡詐騙案頻現，其中「養號」平台更是產業鏈的重要一環，江蘇警方早前破獲一個詐騙案，發現涉案平台擁有超過2億個QQ號。 內地傳媒《法治日報》引述專家報道指，網絡詐騙等犯罪行為已形成一個相對成熟的犯罪模式，各個環節分工明確，網絡平台應制定更加完善的帳號註冊制度。同時，技術監管和法律監管需進一步加強，以應對日趨高發、複雜的網絡犯罪行為。

江蘇徐州市公安局網安部門，近日在公安部「淨網2020」行動中搗破一個為網絡詐騙、賭博等犯罪提供即時通訊工具「養號」、交易的特大黑產平台「小果平台」，拘捕84名疑犯，串並各類網絡詐騙案1300多宗，涉案金額逾5000萬元（人民幣，下同）。

該平台擁有超過2億個QQ號，猶如一個QQ號的電商中介平台，具備對帳號批量解綁、換綁、尋回密碼、解凍等120項功能，帳號幾乎沒有經過實名認證。同時，平台上的QQ號可隨意買賣，根據帳號的等級不同，價格從幾元至上萬元不等。該平台出售的QQ號涉及多種類型的網絡詐騙案。

除了購買社交帳號或盜竊帳號實施詐騙，網絡上更有人租賃帳號。報道指，不法分子以每日幾十元至幾百元，甚至上千元的高佣金價格，吸引用戶主動將自己的帳號、密碼拱手相讓或出租。不法分子會利用帳號散播黃賭毒等不良信息或詐騙信息，導致用戶身分信息外洩和被利用，個人或親友資金受損。

「養號」現象嚴重，更涉嫌觸犯刑法。為杜絕發生同類事件，中國傳媒大學文化產業管理學院法律系主任鄭寧建議應加強源頭治理，平台嚴格落實實名制的要求，採取技術措施，防止惡意註冊；加強對公民個人信息的保護，避免個人被盜取帳號；加大行政執法和刑事打擊力度。

上海恒衍達律師事務所律師王艷輝表示，社交平台作為聊天軟件服務商，應當承擔起相應的監管責任，小果平台事件更說明社交平台仍存有較大的技術漏洞，甚至有程序審查方面的漏洞，是急需調整和進步的地方。王艷輝又指，監管應從多個方面入手，包括網絡平台全面實行實名制、人臉識別等註冊方式，對集中大量註冊的不常規操作等模式作進一步審查；設置敏感機制，敏感詞的篩選、大量發布相同信息等將觸發監管機制；公安機關應加大網絡監察力度，掌握網絡犯罪的規律、主要特點和發展動向，盡可能通過網絡監控等手段預防罪行發生，並在發生後及時對犯罪行為予以打擊。

（法治日報）