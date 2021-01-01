寧吉喆：預計去年中國經濟增長2%　今年聚焦科技創新等短板弱項

國家發展改革委副主任、國家統計局局長寧吉喆接受日前《人民日報》採訪時表示，預計2020年中國經濟增速將達到2%左右，成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。 在新的一年，寧吉喆稱，國家發改委將扭住供給側結構性改革這條主線，着力聚焦科技創新等短板弱項，同時支持北京、上海、粵港澳大灣區加快形成國際科技創新中心。

寧吉喆說談及當前經濟形勢時表示，2020年中國統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，率先控制疫情，率先復工復產，率先實現經濟增長由負轉正。預計2020年中國經濟增速將達到2%左右，成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。預計2020年中國內生產總值突破100萬億元人民幣，人均國內生產總值連續兩年超過1萬美元。

寧吉喆稱，發改委2021年會支持北京、上海、粵港澳大灣區加快形成國際科技創新中心。（資料圖片）

圍繞中央經濟工作會議部署，寧吉喆表示，2021年國家發改委將重點扭住供給側結構性改革這條主線，着力聚焦科技創新等短板弱項。在佈局創新體系方面，大力推動懷柔、張江、合肥等綜合性國家科學中心建設，支持北京、上海、粵港澳大灣區加快形成國際科技創新中心。在打造自主安全可控產業鏈供應鏈方面，實施好關鍵核心技術攻關工程，盡快解決一批「卡脖子」問題。

此外，還要堅持擴大內需，推動形成強大國內市場；實施好新修訂的市場准入負面清單，做好反對壟斷和不正當競爭行為相關工作。還要做好糧油肉蛋菜和煤電油氣運的保供穩價工作，保障居民基本生活。

（人民日報）