李克強：中國經濟未來五年平穩增長　累積下來就了不起

中國國務院總理李克強周三（23日）主持召開國務院「十四五」規劃《綱要草案》編制工作領導小組會議，再次聽取綱要草案編制情況匯報並作重要講話。

據《新華社》23日報道，會上，中國國家發展改革委就《綱要草案》編制作了匯報。李克強指出，編制《綱要草案》要兼顧當前和長遠。

李克強說，編制《綱要草案》要堅持實事求是，遵循規律。要科學確定「十四五」發展目標。中國經濟基數已經相當大，未來五年以合理速度平穩增長，累積下來就是了不起的成就。提出促進產業發展、加強基礎設施、實施民生工程等任務和舉措，都要突出重點，既盡力而為，又量力而行，不盲目鋪攤子，確保提出的都能做到。要加強《綱要草案》與各專項規劃、地方規劃的銜接，各有關部門都要結合本領域實際，既根據需要，又考慮可能，把握好目標和任務；同時引導各地科學編制地方規劃，促進區域協調發展。

李克強指出，編制《綱要草案》要體現深化改革開放，展示中國堅定推進改革開放的決心。要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。要突出運用改革的思路和辦法。增加就業、推進創新、創造財富、促進可持續發展等，都要通過深化改革，更大激發市場主體活力和社會創造力。實施重點民生工程、擴大有效投資等，要通過體制機制創新，發揮好政府資金的撬動作用，引導社會資本共同參與。要在擴大對外開放上拿出更多制度型開放新舉措，改善外貿外資環境，加強國際交流合作，促進共贏發展。