騰訊華為「攤牌」導火線為何？　內媒：或在分成比例未談攏

華為遊戲社區今日（1日）突然發布「致華為遊戲中心騰訊遊戲用戶」公告，以騰訊遊戲單方面就雙方合作做出重大改變為由，宣布將騰訊遊戲從華為平台下架，結果一石激起千層浪，引發外界廣泛關注。 雖然華為方面沒有詳細解釋具體原因，騰訊遊戲亦僅指雙方的《手機遊戲推廣項目協議》未能如期續約，但有報道指出，事件的導火線或在於雙方沒有就分成比例談攏。

渠道話語權過重 致遊戲廠商受困？

據《第一財經》引述知情人士報道指，遊戲行業以往一直處於粗放發展、渠道為王的時期，由華為、OPPO、vivo、聯想等手機官方應用商店組成的硬核聯盟和遊戲發行商的分成比例一直是五五開，而在國外，蘋果App Store和安卓Google Play及發行商的分成比例則為三七開。硬核聯盟是開發商最主要的流量來源，涵蓋了國內主流手機類型，其實行商務共享，通過一個接口，開發商可在聯盟所有成員的手機官方應用市場發布遊戲。

然而現今傳統貨架式遊戲分發渠道逐漸式微，貨架式遊戲應用中心不再是玩家下載遊戲的唯一通道。有業內人士表示，考慮到遊戲上線後要將五成的充值流水分給手機廠商，遊戲開發商被迫基於最簡單的投資回報率（ROI）模型，測算遊戲未來剔除「渠道稅」後的收入，從而導致了選擇山寨當前最熱門的遊戲，以博取手機應用商店推薦這種跟風賺快錢的現象。

同時，渠道稅導致渠道話語權過重，另一方面當有安卓遊戲用戶安裝未在渠道上架的遊戲時，還會面臨被手機界面彈窗警告「遊戲存在風險」，從而導致用戶流失等情況出現。

去年底已就攤牌埋下伏筆？ 同類事件絕非個例

據遊戲媒體「GameLook」報道，其實騰訊與華為公司在去年12月25日，《使命召喚手游》遊戲發布當天，便就分成比調整協議進行了一番較量，最終僵持了數小時後，騰訊才提供了安裝包，但華為則下線了原本為該遊戲配套的商店推廣資源，為今日雙方攤牌埋下了伏筆。

事實上，去年部分遊戲開發商開始選擇不再上架手機官方應用商店，例如米哈遊、椰島等遊戲開放商，其熱門遊戲《原神》、《江南百景圖》均未與手機官方應用商店渠道合作，以《原神》為例，9月底官方的公告也是含糊地稱未能與小米、華為等渠道達成合作條款，沒有過多的解釋，與今次華為及騰訊的案例類似。國信證券認為，《原神》的案例代表了優質內容與傳統渠道的矛盾愈來愈激烈。

《原神》去年未能與小米、華為等渠道達成合作條款。（網上圖片）

至於國外也有同類事件，去年8月，蘋果及Google先後宣布下架風靡全球的《堡壘之夜》遊戲，理由是開發商Epic Games為規避應用商店三成的收入分成，在未獲批准情況下引入了一種新的內購機制。

「渠道為王」被「內容為王」取代？

《第一財經》報道指，自去年中開始，騰訊向渠道商提出旗下新遊戲的流水渠道和開發，改以三七比例（市場三成，開發商等七成）來分成。

網友發現華為應用市場已經搜不到騰訊相關遊戲。（網上圖片）

業內曾有說法指出，騰訊的主要目標是旨在改變以手機廠商為主的舊有的分發流程體系，因隨着遊戲玩家越來越成熟，開始自主選擇遊戲，渠道為王的時代漸被內容為王取代，讓精品遊戲掌握話語權。

民生證券也認為，在買量、TapTap等新型渠道模式興起，加上雲遊戲蓄勢待發下，傳統渠道方的議價能力將進一步減弱。

另有不願具名的手機廠商內部人士表示，騰訊這兩年就分成問題一直與廠商進行談判，不過現時中國渠道市場較海外更為複雜，故不能簡單地認為是分成比例問題，亦不能照搬海外分成模式。

（綜合報道）

騰訊遊戲業務蓬勃，單是在2019年就有許多新搞作：

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