華為突全面下架騰訊遊戲　稱騰訊單方面就合作做重大變更

華為遊戲社區今日（1日）發布「致華為遊戲中心騰訊遊戲用戶」公告，宣布將騰訊遊戲從華為平台下架。

公告顯示，騰訊遊戲於去年12月31日下午5時57分，單方面就雙方合作做出重大變更，導致雙方的繼續合作產生重大障礙。因此，經過法務的謹慎評估，華為不得不依照騰訊單方面要求，暫停相關合作，並將騰訊遊戲從華為平台下架，公司對此深表遺憾。公告又寫道，公司敬佩騰訊遊戲在行業內取得的成就和絕對的市場地位，雖然不贊同，但也理解騰訊基於此提出的要求，並提到希望未來有機會再次合作。

事後有內媒在華為應用市場搜索發現，已搜索不到任何騰訊遊戲，不過由於安卓系統開放性較大，故用戶仍然可以在酷安等第三方市場或瀏覽器下載騰訊遊戲。

騰訊遊戲方面則回應指，因華為手機遊戲平台與他們的《手機遊戲推廣項目協議》未能如期續約，導致騰訊遊戲的相關產品在今日凌晨突然被下架。目前公司正積極與華為方面溝通協商，爭取盡快恢復，同時就為用戶帶來的不便深表歉意。

（綜合報道）

騰訊遊戲業務蓬勃，單是在2019年就有許多新搞作：

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