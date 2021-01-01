習近平《求是》刊文：構建人類命運共同體　實現共贏共享

中共中央機關刊物《求是》在元旦（1月1日）出版的今年第1期雜誌中，刊登國家主席習近平於2017年1月18日在聯合國日內瓦總部的演講文章《共同構建人類命運共同體》。文章指出，中國願同聯合國廣大成員國、國際組織和機構一道，共同推進構建人類命運共同體的偉大進程。

文章強調，人類正處在大發展大變革大調整時期，也正處在一個挑戰層出不窮、風險日益增多的時代。「世界怎麼了、我們怎麼辦？」中國方案是：構建人類命運共同體，實現共贏共享。

文章指出，構建人類命運共同體，關鍵在行動。國際社會要從夥伴關係、安全格局、經濟發展、文明交流、生態建設等方面作出努力。堅持對話協商，建設一個持久和平的世界。堅持共建共享，建設一個普遍安全的世界。堅持合作共贏，建設一個共同繁榮的世界。堅持交流互鑑，建設一個開放包容的世界。堅持綠色低碳，建設一個清潔美麗的世界。

文章指出，世界好，中國才能好；中國好，世界才更好。面向未來，第一，中國維護世界和平的決心不會改變，第二，中國促進共同發展的決心不會改變，第三，中國打造夥伴關係的決心不會改變，第四，中國支持多邊主義的決心不會改變。

文章指出，構建人類命運共同體是一個美好的目標，也是一個需要一代又一代人接力跑才能實現的目標。中國願同聯合國廣大成員國、國際組織和機構一道，共同推進構建人類命運共同體的偉大進程。

（新華社）