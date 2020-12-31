全國政協新年茶話會　習近平：一國兩制促港澳經濟發展和社會穩定

全國政協周四（31日）舉行新年茶話會，國家主席習近平在會上代表中共中央、國務院和中央軍委，向香港同胞、澳門同胞、台灣同胞和海外僑胞，致以節日問候和祝福。 回顧2020年，習近平指出，堅持「一國兩制」方針，促進香港、澳門經濟發展和社會穩定。堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決維護台海和平穩定。

圖為12月31日，習近平發表2021年新年賀詞。（新華社）

習近平強調，即將到來的2021年，將隆重慶祝中國共產黨成立100周年，制定和實施「十四五」規劃，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程。同時將迎來辛亥革命110周年。

回顧2020年，習近平指出，面對錯綜複雜的國際國內形勢，中國取得新冠肺炎疫情防控重大戰略成果，戰勝嚴重洪澇災害，實現經濟增長由負轉正，完成了新時代脫貧攻堅目標任務、「十三五」時期目標任務，重大科技項目、重大工程建設捷報頻傳，全面建成小康社會取得偉大歷史成果。

此外，2020年堅持「一國兩制」方針，促進香港、澳門經濟發展和社會穩定；堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決維護台海和平穩定。中國秉持人類命運共同體理念，頂住單邊主義、保護主義、霸權主義逆流，推進中國特色大國外交，推動並參與國際抗疫合作，為全球抗擊新冠肺炎疫情、促進和平與發展作出積極貢獻。

習近平寄語新的一年，政協要加強專門協商機構建設，把政協制度優勢轉化為國家治理效能，不斷鞏固和發展大團結大聯合局面。

（新華社）