3間中資電訊商將被紐交所除牌　商務部：會採取措施維護合法權益

美國紐約證券交易所12月31日發布聲明，稱為遵守特朗普（Donald Trump）政府禁止美國人投資「有軍方背景的中國企業」的行政令，將對中國聯通（香港）、中國移動和中國電信等三家中國公司進行退市處理。 對此，中國商務部新聞發言人1月2日回應表示，這種濫用國家安全、動用國家力量打壓中國企業的做法不符合市場規則，違背市場邏輯，不僅損害中國企業的合法權益，也損害包括美國在內各國投資者的利益，將嚴重削弱各方對美國資本市場的信心。

發言人續指，中方反對美方濫用國家安全將中國企業列入所謂「共產黨中國軍隊公司」清單的做法，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

發言人稱，希望美方與中方相向而行，共同致力於為兩國企業和投資者創造公平、穩定、可預期的營商環境，推動雙邊經貿關係早日重回正軌。

根據紐約證券交易所的聲明，中國聯通（香港）、中國移動和中國電信將在2021年1月7日至1月11日期間退市。

特朗普政府曾於11月12日突然公布一項行政命令，禁止美國投資者對中國軍方擁有或控制的企業進行投資。路透社稱，此舉是特朗普在選舉失利後推出的重大政策舉措，表明其政府正尋求利用任期剩餘的幾個月打擊中國。這也可能會進一步加劇全球最大的兩個經濟體之間本已令人擔憂的關係。

中方已多次就美方無端打壓中國企業問題表明嚴正立場。中國外交部此前表示，美方一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，打壓特定中國企業，嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則。