美證監會批准企業在紐交所直接上市募資　業界︰投資者入場民主化

美國證券交易委員會（SEC）宣佈，對於紐交所允許企業在該交易所直接上市的計劃，SEC予以批准。屆時，該交易所可以允許眾多企業無需由銀行機構承銷其股票就能募集資本。

直接上市為上市企業提供了替代首次公開募股（IPO）的選擇。直接上市出售的是現有股份，而不是像IPO那樣發行新股。直接上市還能在出售股票的過程中繞過承銷商，從而降低了發行成本。

紐交所總裁Stacey Cunningham在社交媒體上表示：「這項創新使使投資者准入民主化，並為企業提供了另一種公開上市的途徑。」

中國騰訊網報道指出，這種上市方式與傳統的IPO之間存在重大不同。在傳統的IPO交易中，公司需要依靠投行來指導股票銷售，其股票會在上市前一晚被分配給機構投資者。而這種新的上市方式意味著，公司將可通過直接在紐約證券交易所出售股票來籌集資金。

到目前為止，直接上市實際上只是那些希望讓早期投資者或管理層有機會出售股票套現的公司的一種選擇。今年9月，工作場所管理軟件開發商Asana和億萬富翁彼得·泰爾(Peter Thiel)創立的數據挖掘公司Palantir Technologies就已利用這一策略上市。

初創企業及其風險投資人料更支持

無論是支持人士還是批評人士都一致認為，通過直接上市籌集新資本的公司可能會更受歡迎。

初創企業及其風險投資人可能傾向於直接上市模式的一個原因是，與銀行家設定的發行價與上市首日的股價漲幅之間的差距相比，這種模式所帶來的差距可能會變得更小。舉例來說，愛彼迎（Airbnb Inc.）在12月早些時候IPO上市時，其開盤價為每股146美元，遠遠高於其68美元的發行價。可以說，這讓該公司及其早期投資者損失了40億美元。

不過，即使銀行不會在直接上市交易中擔任承銷商，也仍可為上市公司提供諮詢服務並收取費用。舉例而言，根據Palantir提交的一份監管申報文件，該公司在上市時支付了數千萬美元的諮詢費。

根據紐約證券交易所的計劃，一旦開始這種交易，則新股發行將優先於二次股票發行，這將使企業有更好的機會實現籌資目標。風險資本家長期以來一直都主張更多地使用直接上市模式，部分原因是這種模式不要求投資者等到禁售期結束後才能出售股票。