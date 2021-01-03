官方公布去年全國十大自然災害　颱風「黑格比」在列水災佔四個

應急管理部官方微博2日（上周六）公布2020年全國十大自然災害，7月份長江淮河流域特大暴雨洪澇災害、颱風「黑格比」、新疆伽師6.4級地震等災害在列，其中更有四個屬於暴雨洪澇災害。

應急管理部指， 2020年中國氣候年景偏差，主汛期南方地區遭遇1998年以來最重汛情，自然災害以洪澇、地質災害、風雹、颱風災害為主。全年各種自然災害共造成1.38億人次受災，591人死亡失蹤，10萬間房屋倒塌，176萬間房屋損壞，農作物受災面積19957.7千公頃，直接經濟損失3701.5億元（人民幣，下同）。2020年全國十大自然災害如下：

1、7月份長江淮河流域特大暴雨洪澇災害

7月份，長江、淮河流域連續遭遇5輪強降雨襲擊，長江流域平均降雨量較常年同期偏多58.8%，為1961年以來同期最多，長江發生3次編號洪水；淮河流域平均降雨量較常年同期偏多33%。受強降雨影響，淮河流域及長江中下游流域出現嚴重洪澇災害。災害造成安徽、江西、湖北、湖南、浙江、江蘇、山東、河南、重慶、四川、貴州11省市3417.3萬人受災，99人死亡，8人失蹤，299.8萬人緊急轉移安置；3.6萬間房屋倒塌，42.2萬間不同程度損壞；直接經濟損失1322億元。

長江上游洪水今天過境重慶主城（點圖放大）：

2、8月中旬川渝及陝甘滇嚴重暴雨洪澇災害

8月10-17日，西南地區東部、四川盆地至陝西、甘肅等地連續出現多輪強降雨過程。其中，四川盆地中西部和甘肅南部降水量較常年同期偏多2到4倍，陝西西南部及雲南偏多五成。強降雨引發長江上游發生特大洪水，多地爆發山洪、泥石流等災害。災害造成四川、重慶、陝西、甘肅、雲南等地852.3萬人受災，58人死亡，13人失蹤，107.1萬人緊急轉移安置；2.3萬間房屋倒塌，35萬間不同程度損壞；直接經濟損失609.3億元。

3、6月上中旬江南華南等地暴雨洪澇災害

6月2-14日，江南、華南及貴州等地出現多輪強降雨天氣，且降雨落區重疊。洪澇及次生地質災害造成廣東、廣西、湖南、貴州、浙江、福建、江西、湖北8省區714.4萬人受災，54人死亡，9人失蹤，47.5萬人緊急轉移安置，20.1萬人需緊急生活救助；近6700間房屋倒塌；直接經濟損失210.6億元。

桂林多地出現嚴重水浸（點圖放大）：

4、6月下旬西南等地暴雨洪澇災害

6月20-28日，重慶、四川、貴州至長江中下游地區遭遇兩次降雨過程。洪澇災害造成四川、貴州、重慶、湖南、安徽、江西、湖北7省市597.8萬人受災，36人死亡，3人失蹤，24.9萬人緊急轉移安置，9.9萬人需緊急生活救助；4100餘間房屋倒塌，4.3萬間不同程度損壞；直接經濟損失113.7億元。

5、2020年第4號颱風「黑格比」

2020年第4號颱風「黑格比」於8月4日凌晨以近巔峰強度在浙江省樂清市沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有13級。受其影響，3-5日，浙江溫州、台州、金華等地部分地區累計降雨量250～350毫米，溫州永嘉和樂清局地達400～552毫米。災害造成浙江、上海2省市等地188萬人受災，5人死亡，32.7萬人緊急轉移安置，1.2萬人需緊急生活救助；4300餘間房屋倒塌， 8000餘間不同程度損壞；直接經濟損失104.6億元。

「黑格比」襲浙江吹爛向海樓盤玻璃（點圖放大）：

6、雲南巧家5.0級地震

5月18日晚上9時47分，雲南昭通市巧家縣發生5.0級地震，震源深度8公里。地震造成昭通市巧家、魯甸2縣4人死亡，28人受傷，1151間房屋損壞，直接經濟損失1.01億元。

7、新疆伽師6.4級地震

1月19日晚上9時27分，新疆喀什地區伽師縣發生6.4級地震，震源深度16公里，此後震中附近又相繼發生1次5.2級餘震和數次4.0級以上餘震。地震造成1人死亡、2人輕傷，4000餘間房屋不同程度損壞，部分道路、橋樑、水庫等設施受損，直接經濟損失16.2億元。

8、東北颱風「三連擊」

8月下旬至9月上旬，兩周內颱風「巴威」、「美莎克」和「海神」先後北上影響東北地區，造成東北地區半個月內平均降水量達170.1毫米，較常年同期偏多3倍，為1961年以來歷史同期最多。颱風帶來的降雨造成嫩江、松花江、黑龍江等主要江河長時間超警，大風造成黑龍江、吉林等地玉米等農作物大面積倒伏，直接經濟損失128億元。

9、4月下旬華北西北低溫冷凍災害

4月19-25日，華北、西北出現持續大範圍大風降溫天氣過程，局地伴有沙塵天氣，其中河北西北部、北京中西部、內蒙古東南部和中部偏南地區等地8級以上陣風出現時長有24-45小時，內蒙古東南部超過48小時；山西大同市陽高縣、雲岡區部分地區最低氣溫降至-9℃。持續大風低溫造成大面積坐果期果樹凍傷、大棚損毀、蔬菜受凍。災害造成河北、山西、內蒙古、黑龍江、陝西、甘肅、寧夏7省區432.3萬人受災，農作物受災面積530.1千公頃，其中絕收154.1千公頃，直接經濟損失82億元。

10、雲南春夏連旱

2020年入春後，雲南持續高溫少雨引發嚴重旱情，其中，普洱南部、西雙版納降水偏少6～8成；3月份全省平均氣溫達17℃，較常年同期偏高1.5℃，為歷史同期第3高，造成部分城市供水緊張、農村人畜飲水困難。5月1-14日，全省再次出現高溫少雨天氣，全省有96個站點共出現30℃以上高溫791站次；累計平均降水量8.8毫米，較常年少75%，旱情再度發展。災害造成玉溪、昭通、楚雄等16市州等地589萬人受災，197.6萬人因旱需生活救助，其中156.6萬人因旱飲水困難需救助；農作物受災面積871.7千公頃，其中絕收33.9千公頃；直接經濟損失34.9億元。