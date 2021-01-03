今年春季發射核心艙　中國載人太空站進入全面實施階段

中國航天科技近年來發展迅速，預定於2022年前後建成太空站。中國載人航天工程總設計師周建平近日介紹，中國將於今年春季在海南文昌用長征五號B遙二火箭發射太空站核心艙。目前，核心艙已經基本完成測試的全部工作，航天員乘組已選定，正在開展任務訓練。

周建平表示，今年春季將首先發射太空站核心艙，核心艙入軌後將相繼發射天舟二號貨運飛船和神舟十二號載人飛船，完成交會對接、相關在軌關鍵技術、太空站的關鍵技術等驗證，包括航天員出艙活動的技術。

中國太空站概念圖。（網絡圖片）

據飛行任務規劃，太空站建造分為兩個階段，此前已完成長征5號B首飛任務，後續將相繼完成11次發射，包括核心艙和兩個實驗艙，4艘貨運飛船以及4艘載人飛船。關鍵技術驗證階段安排了核心艙發射等6次飛行任務，太空站關鍵技術驗證階段將對太空站的新技術進行全面驗證，如再生生保技術、機械臂技術等，航天員還將進行多次太空出艙活動。

周建平表示，今年春季將首先發射太空站核心艙。（網絡圖片）

周建平指出，將建成中國第一個長期在軌飛行的具有國際先進水平的載人太空站，並在站內開展大規模的空間科學研究，堅信太空站在科學探索的前沿領域，也在中國航天技術的發展中發揮重大作用。他又指，每一項工作都非常重要，包括生產、研製、測試、發射、回收，還有在軌的管理、控制，以及大量的科學研究活動，所以工程人員將在多條戰線作戰。

從2017年3月開始，航天員訓練就全面轉入了太空站的任務準備。目前，執行太空站建造階段4次飛行任務的航天員乘組已經選定，任務周期為3至6個月，任務乘組參加了近百次的工程研製和試驗活動，包括人船、人船地，人船站地聯試，出艙活動的水下驗證試驗和功效學的評價等各項試驗。

中國載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬表示，綜合考慮了航天員的飛行經驗、現狀、年齡以及心理相容性協同配合，後續的發展等因素，統籌搭配4次飛行乘組，每個乘組3個人，並由執行過飛行任務的航天員擔任指令長。

去年10月1日，第3批18名預備航天員加入航天員隊伍，包括7名航天駕駛員、7名航天飛行工程師和4名載荷專家，將參加太空站運營階段各次飛行任務。目前，中國太空站核心艙等各艙段研製進展順利，空間應用系統正在開展太空站科學實驗設施研製，以及運營階段應用任務論證工作。

（環球網）