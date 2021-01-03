中央廣電總台台長慎海雄：西媒應糾正偏見　輿論場上謠言應該少些

中國中央廣播電視總台台長慎海雄1月1日在其一年一度的新年致辭中，呼吁一些西方媒體「糾正在對華報道上的偏見和歪曲，要求承擔起媒體責任，提高職業素」養。他說，新的一年，國際輿論場上的謠言應該少些、更少些。

慎海雄的新年致辭發表在多個社交媒體。他指，真相是媒體的生命，可靠的新聞、權威的信息，體現著媒體的責任和素養，遺憾的是，一些媒體在涉及中國的報道上，偏見代替了公正、謠言扭曲了事實。他說，無論是在疫情防控還是對香港、新疆等報道，都出現了諸如此類的謬誤甚至是天方夜譚。

慎海雄表示，針對謠言，中央廣播電視總台及時作出了回應，披露了真相。他表示在新的一年裡，中央廣播電視總台將繼續履行國際主流媒體的責任，秉承客觀、公正的立場，向全世界傳播事實真相、傳達正義之聲、傳遞文明之美。

慎海雄為中宣部副部長兼央廣總台台長，早年在新華社的浙江、上海地方分支機構工作，此後調入新華社任副社長等職（彼時，習近平先後在兩地主政）。2015年8月，慎海雄首次外放地方政壇，接替當年因《南方週末》新年獻詞一事而受到關注的庹震，任廣東省委常委兼宣傳部長。

2018年中共黨政機構改革前夕，慎海雄回京出任國家新聞出版廣電總局副局長兼央視台長。機構改革後，中央電視台、中央人民廣播電台、中國國際廣播電台三家同為國家新聞出版廣電總局管理的副部級事業單位整合為「中央廣播電視總台」，成為全球最大的廣播機構之一，慎海雄任台長。